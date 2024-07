Véget ért a felkészülés az olimpiára, hamarosan pedig már Párizsban bizonyíthatnak. Hogy érzi magát, hogy értékelné az elmúlt időszakot?

– Köszönöm, én jól érzem most magam. Egy elég hosszú felkészülésen vagyunk túl, csütörtök reggel pedig már indulunk Párizsba. Szerintem jól sikerült az elmúlt időszak, bízom abban, hogy ezt majd az olimpián mutatott játék is bizonyítani fogja. Fizikálisan azt gondolom, hogy eddig sem volt probléma. Úgy érzem minden tekintetben jól sikerült a görögországi felkészülési torna és az Egyesült Államokbeli túra is, és hasznos volt az egész csapatnak. Nagyon bizakodó vagyok, és természetesen nagyon várom már az olimpiát, hiszen egy vízilabdázó azért edz, hogy meccseket játszhasson és olyanokat, amelyek tényleg számottevőek a karrierjében.

A legutóbbi világversenyen, a februári világbajnokságon a második helyen zártak. Mennyivel lesz másabb most az olimpia?

– Minden világverseny más, szerintem nem lehet őket összehasonlítani. Emellet a világbajnokságon már több csapatnak is megvolt a kvalifikációja az olimpiára, mi pedig még azért küzdöttünk. Az viszont biztos, hogy ugyanazokkal a csapatokkal fogunk most is játszani. Szép és jó élmény volt a vb, örültünk az ezüstémnek, nyilván az aranynak jobban örültünk volna, de ez most teljesen más lesz.

Három évvel ezelőtt Tokióban bronzérmet szereztek. Hogy emlékszik vissza az akkori ötkarikás játékokra?

– Nagyon jó emlék, hiszen ott szereztük meg az első érmünket olimpián. Addig is sokszor volt olyan sikerünk ami megerősített bennünket abban, hogy megéri ezt csinálni, de az a siker egy plusz löketet adott nekünk. Sikerült végre olimpián is érmet nyernünk, bizonyítottuk, hogy ott is tudunk jól játszani és nyerni. Azóta viszont sok minden változott, a csapat is négy-öt helyen legalább. Három év alatt mi is fejlődtünk, viszont a többi csapat is változott és lépett előre. Ami biztos, hogy egyik meccs sem lesz könnyű.

Hogy látja, mi lehet a magyar női vízilabda-válogatott sikerének a titka?

– Sokszor, sokan mondták már, hogy a védekezés lehet a kulcs. Ezt én is így gondolom. Ez talán a legfontosabb eleme a játéknak, mind a hátrányban való védekezés, mind a sima hat a hat elleni. Középkezdés után jóval nehezebb egy rendezett védekezés ellen támadni. Már több mint két hét eltelt azóta, hogy hazajöttünk az Egyesült Államokból, ahol sikerült egy nagyon jó szintre eljutnunk. Bízok benne, hogy ez az olimpián is meg fog mutatkozni.