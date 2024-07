Fehérváron mi a következő szint? A csapat megbízható tagja lett az EBEL-nek, majd ICEHL-nek. Egyedül talán a csarnokra lehetett valakinek rossz szava, de ez is megoldódott.

– Jól tudtuk, hogy miközben szakmai téren nemzetközi szinten teljesít a fehérvári jégkorong, miközben mi NB I-es produkciót tettünk ki a jégre, jó esetben is NB III-as infrastrukturális háttérrel rendelkeztünk. Annak ellenére, hogy imádjuk a Raktár utcát. Az a bölcsőnk, az eddigi otthonunk, a történelmünk odaköt minket. Viszont mostantól a kiválóan működő fehérvári szakmai munka mellé, a csapatunk kapott egy csodálatos arénát. Már nem csupán a csapat és a szakma, hanem az otthonunk is NB I-es. Legyünk is rá büszkék, mert helyszín tekintetében rögtön az élre ugrottunk az ICEHL-ben, de még a legkritikusabbaknál is simán top 3-ban vagyunk. Most az a feladat, hogy összecsiszoljuk a csapatot, a szervezetet az arénával, mint munkahellyel. Ezek a napi feladatok zajlanak a háttérben, miközben folyik a bérletértékesítés, tehát a szurkolókat is „beszoktatjuk” az új otthonunkba.

Szabad tudni valamit a bérletértékesítési számokról?

– Ez például egy kihívás, ha már kihívásokról beszélünk. A következő szintlépés az, hogy ezt az arénát is meg tudjuk majd tölteni. Első lépésként legalább a kiemelt mérkőzéseinkre. Én személy szerint ebben a 6000-es arénában egy 4500-as átlag nézőszámmal elégedett lennék. Ehhez persze olyan produkciót kell majd letennünk a jégre, olyan csapatot kell összehoznunk a szurkolóknak és a támogatóknak, hogy a következő években is megújítsák a bérleteiket. Vagy hozzanak magukkal még egy szimpatizánst, aki szintén bérletes lesz. Az lenne az álom, hogy szinte a csarnok háromnegyedét bérletesekkel töltsük meg. De haladjunk lépésről lépésre, ahogy a szakmában is. Aktívak voltak eddig is a korábbi rajongóink, túlszárnyaltuk a Raktár utcai bérletek számát, ezt kijelenthetem. És itt is szeretném megdicsérni a munkatársaimat, akik elképesztő energiát tesznek bele, teljesen új területen, teljesen új bérletértékesítési rendszerben. Azt tudni kell, hogy az Aréna bérleteinek értékesítője a város, mint tulajdonos és a létesítmény üzemeltetője. Mi a munkánkkal az ő munkájukat segítjük.