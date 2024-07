A korábbi években már kölcsönösen előnyös együttműködés alakult ki a FEHA19 Erste Ligás csapata és a Hydro Fehérvár AV19 ICEHL-együttese között, amely a játékosok fejlődésének javát szolgálta.

Ez a szakmai kapcsolat folytatódik a 2024/25-ös idényben is, így Tokaji Viktor variációs lehetőségeit növelheti a Hydro Fehérvár AV19 játékosai közül Ambrus Csongor, Csollák Márkó és Falus Ádám esetleges bevetése is, amennyiben nincs a jégkorongozóknak ICEHL-mérkőzésük.

Ambrus Csongor a most véget ért szezonban rengeteg új tapasztalatot szerzett, hiszen 38 EL-mérkőzésén hét gólig és öt gólt érő átadásig jutott, emellett 16 ICEHL-találkozóra is nevezték.

Csollák Márkó sem panaszkodhat az idényére, ő 33 EL-fellépésén 6 gólt és 16 gólpasszt szerzett, emellett 9 ICEHL-mérkőzésen is játszott.

Falus Ádám a tavalyi bajnokságban alapembere volt a FEHA19 csapatának: 41 EL-mérkőzésen három gólt és egy gólpasszt jegyzett, emellett 13 ICEHL-találkozón is szerepet kapott, ahol 1+3-as mutatót hozott.