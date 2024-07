Már 27 éve szervezi meg folyamatosan a kettesfogathajtó versenyt Sárszentágota. A megye egyik, ha nem a legrégebbi szervezője ezúttal is szép létszámú mezőnyre számít. A kilátogatókat és a versenyzőket is nagy szeretettel várják az eseményre, amely 10 órától rajtol és egész napos programot jelent a kikapcsolódni vágyók számára.

– Nagy hagyománya van nálunk a lovas versenyeknek. 2021-ben alakult meg a Szent Ágota LE, így azóta már teljesen saját szervezésben zajlik az egész, Vadócz Zsolt elnök vezetésével. Évről évre egyre többen járnak ki nézők, főleg amióta ismét ágotai színekben rendezzük, elég nagy az érdeklődés. Jelenleg 32 fő nevezését várjuk, ennyi fogatra számítunk a hétvégére – mondta Barabás Máté lapunknak a szombati versennyel kapcsolatban. Hozzátette, megyén belülről és azon kívülről is, például Pest, Tolna és Bács-Kiskun vármegyéből is érkeznek majd hajtók Sárszentágotára. Kiemelte, nagyon jó a kapcsolat a megyén kívüli versenyzőkkel, ők is el szoktak járni a versenyeikre, Tolna megyéből például úgy jönnek, hogy ott is lesz ezen a hétvégén forduló.

A Szent Ágota LE tagjai a 2022-es versenyen

Fotó: Barabás Máté

Természetesen ahogy a korábbi versenyeken úgy itt is lesz egyesfogat, amelyre jelenleg hatan adták le a nevezésüket, valamint kettesfogat is, amely a legnépszerűbb a jelentkezők körében. A két klasszikus szám mellett megrendezik a vadászhajtást is.

– Nagyon sokan támogatják a rendezvényünket, de a legnagyobb támogató Sárszentágota önkormányzata, amely évek óta rendületlenül kitart mellettünk. Sebestyén Zoltán polgármester úr is nagyon sokat segített, például az egyesület létrehozásában is – folytatta Barabás Máté.

A verseny mellett nézelődhetnek is a kilátogatók, valamint a gyermekek sem unatkoznak majd, ha éppen egy kis ugrálásra vágynak.

– A gyerekeknek lesz légvár is, valamint kirakodóvásárral, vattacukorral és egyéb édességekkel is készülünk, szóval mindenki megtalálja a maga számára kedves programot a szombati napon – zárta gondolatait a fiatal szervező.