Az argentin szakember a tavalyi idényben az Extraliga egyenes kieséses szakasza előtt vette át férfi csapatunkat Adrian Pricop ideiglenes vezetőedzőtől, miután a klub megvált az addigi sikeredzőtől, Dávid Zoltántól.

Ezt megelőzően, a napokban az 50. életévét betöltő szakember Olaszországban járta végig a ranglétrát egészen az élvonalig. A tréner a 2013–2014-es idényben debütált másodedzőként az akkor harmadosztályú Elettrosud Brolóban, majd 2016-tól az Emma Villas Sienához igazolt, ahol először játékosmegfigyelőként, majd másodedzőként segítette a klub feljutását az első osztályba. Sienában vezetőedzőként is megkapta a lehetőséget a SuperLegában, 2022 decemberétől 2023 nyaráig irányította az első csapatot. Omar Pelillo az előző idényt az Aurispa Libellula Lecce együttesénél kezdte meg az olasz harmadik vonalban, onnan jött Magyarországra, ahol vezetésével a MÁV Előre Foxconn vereség nélkül jutott el az első osztály döntőjéig, de végül ezüstérmet szerzett a Fino Kaposvár elleni párharcban.

A pozitív eredményeket követően a klub és Omar Pelillo között megszületett a megegyezés a folytatásról, így az ősszel induló szezonban is ő viheti majd sikerre a csapatot, amely a hazai sorozatok mellett ismét megméretteti magát a CEV Challegne Kupában a nemzetközi porondon. A kedden elkészített sorsoláson azóta kiderült, hogy a 64 között, idegenben kezdve a horvát bajnoki negyedik OK Medimurje Centrometallal találkozik a kék-fehér együttes.

– Nagyon boldog vagyok, hogy mindkét fél elégedett volt, így létre jöhetett a szerződéshosszabbítás. A nyár folyamán egy kompetitív csapat felkészítésén fogunk dolgozni, amely reményeink szerint minden sorozatban esélyesként léphet majd pályára. – hangsúlyozta a szakember a szerződés aláírását követően.