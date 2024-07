A 68. percben Colley nagyszerűen fordult le ellenfeléről, Joao Nunesről, Plseknek passzolt aki önzetlenül vissza is adta a labdát csapattársnak, de Piscitelli jól mozdult ki és hatalmas bravúrral védeni tudott, akár el is dőlhetett volna a mérkőzés. Öt perccel később már Csoboth cselezett nagy elánnal befelé a bal oldalról, de Golla önfeláldozóan blokkolta a próbálkozást. A skótok elleni Eb-mérkőzésen győztes gólt szerző szélső aztán aktívan próbálkozott a folytatásban is, de kaput nem sok sikerrel talált.

Az utolsó negyedóra kisebb Újpest fölénnyel kezdődött helyzetekkel azonban ez nem párosult, a Puskás Akadémiánál ugyanakkor remekelt Colley, aki rendre megszelidítette a rá felívelt labdákat amiből kisebb lehetőségekkel is párosult. A 87. percben Csoboth próbálkozott egy tekeréssel tizenhétről a kapu bal oldala felé, de Pécsi magabiztosan védett.

A rendes játékidő lejárta után a negyedik játékvezető négy perc hosszabbítást mutatott fel, újabb gól azonban nem született, így a Puskás Akadémia FC 2-1-re diadalmaskodott az Újpest FC otthonában és győzelemmel kezdte az új idényt.

Hornyák Zsolt csapata a második fordulóban a Zalaegerszeget fogadja hazai pályán augusztus 4-én, vasárnap 18.50 órától.

Labdarúgó NB I, 1. forduló

Újpest FC – Puskás Akadémia FC 1-2 (0-0)

Újpest, Szusza Ferenc Stadion, Vezette: Bogár Gergő

Újpest FC: Piscitelli – Bese, Nunes, Gergényi – Simon K. (Mucsányi, 67.), Tajti (Keita, 87.), Geiger (Dékei, 61.), Tamás K. (Dénes, 67.) – Ljujics (Radosevics, 88.), Csoboth – Karamoko. Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Puskás Akadémia FC: Pécsi – Maceiras, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill – Szolnoki, Plsek – Soisalo (Komáromi, 83.), Nissila, Nagy Zs. (Markgráf, 90+1.) – Colley (Puljic, 90+3.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt