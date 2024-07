Az Acélbikák beszámolójából kiderül, először nem került a csapat látókörébe a 26 esztendős védő, azonban egyik új játékosuk, Eriks Zohovsnak köszönhetően megismerték. Kiderült, hogy agilis, jó technikával rendelkezik, a dunaújvárosiak pedig pont egy ilyen új bekket kerestek maguknak.

Jani Kluuskeri a Brianconnál volt Eriks Zohovs csapattársa. Junior korában a finn TPS-nél, valamint a Lukkonál pallérozódott, ezután a KeuPa HT felnőtt kereténél kapott lehetőséget. Később a finn másodosztályban szereplő SaPKo-nál is megfordult, innen szerződött Franciaországba, ahol Zohovs csapattársa lett. A 26 esztendős játékos korábban finn junior válogatott is volt.

Az elmúlt idényben 48 mérkőzésen kapott szerepet a Brianconnál, amelyeken védő létére 15 gólt szerzett és 8 asszisztot is kiosztott, ezzel segítve csapata menetelését.

A Dunaújvárosi Acélbikák HK több játékost is igazolt már a nyár folyamán. Az Újpesttől megszerezte Cseh István játékjogát, de a dunaújvárosiakhoz szerződött Mazzag Dániel, Hári Norbert, Ritter Zalán és Tóth Gergely is. A magyar játékosok mellett légiósok is érkeztek a DAB-hoz, mint az amerikai Tyler Watkins, a kanadai Colton Leiter és Jeff Faith, a dán Mikkel Jensen, valamint a korábban említett lett Eriks Zohovs is.

Az új érkezők mellett Tóth Balázzsal és Ivan Sysakkal is egy évre szóló szerződéshosszabbítást írt alá a Dunaújvárosi Acélbikák HK.