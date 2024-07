Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára lépett a mikrofonhoz.

– Tegnap a párizsi olimpia magyar delegációja ünnepélyes esküt tett arra, hogy a lehető legjobban, a magyar hazához legméltóbb módon képviselik majd az országot és megpróbálnak a nagy elődök nyomába lépni. Köztársasági elnök úr szavait idézve jelenthetem ki, hogy tízmillió ember büszke rá, hogy ilyen csapatunk van. De arra is tízmillió ember lehet büszke, amilyen csapataink a múltban voltak, és nem csak 1952-ben. A közel 130 éves Magyar Olimpiai Bizottság teszi a dolgát nap, mint nap, nem csak a mai fiatalokat próbáljuk támogatni, igenis odafigyelünk arra, hogy együtt éljünk a múlttal. A mi 129 évünkben nagyon fontos helyen van, hogy fantasztikus eredményeket értek el az olimpiákon a magyar versenyzők. Büszkék vagyunk mind a 184 aranyérem tulajdonosára, de mondhatom, hogy büszkék vagyunk mind a négyezer olimpikonra is, aki részt vett az ötkarikás játékokon. Természetesen ebben az Aranycsapat is benne van, de mellettük mások is értek el nagyszerű eredményeket, tiszteletet érdemel, aki esetleg csak a huszonnyolcadik lett a maga olimpiáján. A „csak” szót ki is venném ebből, hiszen aki a hazáját képviseli, arra mindannyian nagyon büszkék vagyunk! (…) Itt Fehérváron is nagyon sok fantasztikus sportoló él, világ- és Európa-bajnokok, olimpikonok. Egy sportos városban vagyok, és ez a hozzáállás fontos ahhoz, hogy egészségesek és eredményesek legyünk. Gratulálok az Aranycsapat Alapítványnak a munkájához, bízom abban, hogy folytatják!