Majoross Gergely szövetségi kapitány már az első, júniusi fejlesztőtábor után jelezte, július végére is tervez egy találkozót. A meghívottak 29-én, hétfőn, 13 órakor találkoznak Óbudán, másfél órával később pedig már a jégen lesznek. Kedden két, szerda délelőtt pedig még egy edzés vár a játékosokra, de lesznek videós és szakmai összejövetelek is a három nap során.

A kapitány munkáját ezúttal Szilassy Zoltán, Kiss Dávid, Svasznek Bence, Ladányi Balázs, Tokaji Viktor, Samuli Nordman, valamint két vendégedző, Láda Balázs és Kecskeméti Áron segíti majd.

– Mindig jó, ha sok edző van a jégen vagy egy táborban, hiszen az a célunk, hogy a három nap alatt a lehető legtöbb információt átadjuk a játékosoknak, és meglegyen a folyamatos visszajelzés is, akár edzés közben. Emellett nagyon örömtelinek tartom, hogy ha kitalálok mondjuk egy júliusi tábort, az összes edző, akit megkeresek, ugrik az első szóra, legyen az főállású szövetségi edző, valamelyik stábban dolgozó szakember vagy vendégedző. Cél is az, hogy úgymond egy lapra kerüljünk a válogatottaknál dolgozókkal. Szeretnék mindig vendégedzőket is hívni ezekre az összetartásokra, hogy őket is segítsük, hogy belelássanak a mi munkánkba, kérdéseket tehessenek fel vagy épp megfogalmazzák a meglátásaikat felénk. Júniusban Somogyi Balázs, mint „nullkilométeres” vezetőedző volt velünk, most Láda Balázs lesz itt ugyanebben a minőségben. Kecskeméti Áron pedig, aki az U18-as válogatottnál stábtag, jelezte a táborok indulásakor, hogy amikor van rá lehetőség, szívesen csatlakozna hozzánk, mert szeretne tanulni, új impulzusokat szerezni, megadjuk neki ezt a lehetőséget. Ezt az U25-ös programot szeretnénk folyamatossá tenni annak érdekében, hogy a nagyobb potenciállal rendelkező fiatalokat felzárkóztassuk a felnőttválogatotthoz. Az összetartásokat pár téma köré építjük, nem lesz ez másként most sem, ezúttal a gyors átmenetekre és az egy-egy elleni párharcokra, versenyekre építjük a jeges gyakorlásokat. Lesznek száraz témák is Puskás Sándor vezetésével, és mentális kérdésekkel is foglalkozunk dr. Németh Gergely irányításával. Úgy érzem, hasznos három nap lehet ez, szeretnénk felkelteni az érdeklődést a srácokban a témák iránt, és majd nyomon is követjük, hogy a klubcsapatokban hogyan sikerül ezeket továbbvinniük – nyilatkozta a szövetségi kapitány, Majoross Gergely.