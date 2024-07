Erre lehet jó kezdeményezés az Enthroners Football Academy, akik az osztrák bajnokságban edződnek, keményednek?

– Jó kezdeményezés, de még kevés. Ez csak akkor működik, ha megfelelő energia van belerakva. Ha olyan utat, olyan alternatívát tud nyújtani, ami miatt érdemes a jobb HFL-játékosoknak eljönni Fehérvárra fejlődni. Persze ehhez a szövetségnek, illetve a csapatoknak is szemléletváltásra lenne szüksége. Mert itt is érzek egy kis problémát. Természetesen a mostani fehérvári fiatal generációnak tényleg nagyon jó ez az osztrák liga. Ismerek is pár srácot onnan, főleg az elkapók közül, akik jönnek nekünk edzésen segíteni, és ők nagyon nagy tehetségek. Szerintem a következő öt-tíz évben meghatározó játékosai lehetnek az Enthronersnek.

Térjünk vissza az elvárásokhoz. Idén eddig hat meccs, nulla győzelem. Mi a cél a hátralévő hat meccsen?

– Egy icipici szerencsével még lehet ebből négy győzelem. Most hétvégén játszunk Prágában, és ez egy bőven nyerhető meccs. Illetve nagyon fontos mérföldkő is abból a szempontból, hogy ha itt sem sikerül a győzelem, akkor sokkal mélyebbre kell nézni, és jobban átgondolni, hogy miért nem sikerült. (Az Enthroners végül simán nyert Prágában a Lions ellen.) De én azt mondom, hogy reális elvárás a győzelem, mert a játékosok és a csapat képességei adottak ehhez. Velük játszunk még Fehérváron is, akkor az már két győzelem. Lesz egy hazai Milano Seamen elleni meccs, ami szerintem a legjobban fűti jelenleg a társaságot, hiszen otthagytunk Olaszországban egy győzelmet, és ez nagyon rosszul esett mindenkinek. Illetve én azt mondom, hogy a Köln egy olyan mérkőzés volt, aminek ugyan nagy különbségű vereség lett a vége, de ott sérült meg az irányítónk Jack Mangel, viszont még így is haladt a csapat. Ott a befejezéssel voltak nagy problémák. Ez a négy meccs fogható. És ki tudja? Tavaly is volt egy hatalmas nagy meglepetés a Vikings ellen. Reméljük idén is lesz. Szerintem reális, hogy három-négy mérkőzést be fogunk húzni még a szezon második felében.