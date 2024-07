A Milano Seamen ellen szezonbeli második győzelmét ünnepelte a Fehérvár Enthroners, ebben pedig döntő szerepe volt Nathaniel Robitaille játékának.

A dinamikus elkapó nyolc passzt szedett le a levegőből, és ezzel 119 yardot szerzett csapatának. Ahogy a liga, az ELF (European League of Football) fogalmaz róla, „Remek képességekről tett tanúbizonyságot, megmutatta gyorsaságát, tarthatatlan volt, nehezen tudták szerelni, és több elkapásnál is szépen menekült a védők elől. Számos játékban csaliként is működött, magára vonta a védőket, és ezzel teret nyitott a társaknak.”

Robitaille teljesítményével a liga játéknapjának legjobbja lett, a szezonban pedig már 685 yardot és hat touchdownt szerzett, ezzel a csapat egyik legeredményesebb támadója.