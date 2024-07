Gyirmót FC Győr – Bicskei TC 0-1 (0-1)

Győr-Gyirmót, 75 néző

Vezette: Csonka (Szalai B., Bornemissza)

Gyirmót FC Győr: Hársfalvi (Kecskés) – Szegi, Lányi (Hudák D.), Hajdú (Rozs), Helembai (Csörgő) – Kiss N. (Hudák M.) – Molnár J. (Horváth R.), Kovács D. (Katona), Madarász, Miknyóczki (Ominger B.) – Piscsur (Adamcsek). Vezetőedző: Tamási Zsolt

Bicskei TC: Illés B. – Ganszler (Szalai D.), Bozsoki, Molnár S., Tifán-Péter (Szontagh) – Kispál (Rendi) – Dulló (Varga B.), Király P. (Márkus), Hirman (Schildkraut) – Beliczky (Varga Sz.), Sóron (Puruczki). Vezetőedző: Csordás Csaba

Gól: Molnár S. (43.).

Szerdán a bicskei gárda a vármegyei rangadón vereséget szenvedett az Iváncsa KSE együttesétől, így feltétlenül javítani akartak NB II-es ellenfelükkel szemben. Egy helyen változtatott a hétközi összecsapás kezdő tizenegyéhez képest az összeállításon a Fejér vármegyei csapat szakvezetője, lehetőséget kapott Tifán-Péter Bence, és ezúttal Schildkraut Krisztián ült le a kispadra.

Az első percekben meg is zörrent a vendégek kapujának hálója, amikor Piscsur Oleksandr adott forintos labdát a balösszekötő helyénél kilépő Miknyóczki Ádám elé, aki az átvételt követően a kapu jobb oldalába lőtt, de a játékvezető les miatt nem adta meg a találatot. A játékrész derekán a volt gyirmóti Beliczky Gergő előtt adódott nagy gólszerzési lehetőség, de emelése után Hársfalvi András bravúrral mentett. Az első félidőben a vendéglátók uralták a játékot, ez főleg a labdabirtoklási fölényben és kisebb helyzetekben mutatkozott meg, de gólt ennek ellenére a Bicskei TC szerezett. A 43. percben Sóron Tibor baloldali szabadrúgása után a hosszú saroknál érkező Molnár Sándor 3 méterről lőtt a kapu bal oldalába (0-1).

Szünet után sokat javult a Bicske játéka, ám jobbára a Gyirmót FC Győr maradt fölényben, helyzetek továbbra is a támadóik előtt adódtak, azonban sem Horváth Rajmund, sem Hudák Martin nem tudta gólra váltani adódó lehetőségét. A hajrában Adamcsek Máté is közel állt az egyenlítéshez, de bal oldali szabadrúgása után a jobb kapufáról vágódott ki a labda.