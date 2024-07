Mindkét csapat 5-2-re verte korábban a Honvédot, így a csoport első helye volt a tét. Az egyes pályán hazai színekben Stollár Fanni ellenfele Varga Viktória volt. Az esélyek egyértelműek voltak, de nehezen melegedett be az egykor a világranglista legjobb 100-ban szereplő Stollár, ennek köszönhetően az első szett elején Varga el is vette ellenfele adogatását. A következő játékban viszont rögtön visszabrékelt a fehérváriak játékosa, és a rendkívül sokat hibázó, több kettős hibát is vétő Vargának innen befellegzett, és 6:2-re elbukta az első szettet. A másodikban is szép hosszú labdameneteket produkáltak a hölgyek, a papírforma viszont itt sem borult, ezúttal 6:3-al lett Stollár Fannyé a játszma, és ezzel másfél óra alatt a mérkőzés is.

A másik pályán ezzel egy időben kezdődött Tóth Amarissa és Major Stella meccse. Az apró termetű Tóth méretét meghazudtoló erővel és dinamikával teniszezett, szinte leütötte a pályáról Majort, és kevesebb mint egy óra alatt kiosztott egy biciklit és 6:0, 6:0-ra lesimázta ellenfelét. Később elmondta, hogy némileg túlzó az eredmény, nagyon szép labdamenetekre kényszerítette őt ellenfele, de ezekből szerencsére rendre ő jött ki jobban.

Ezzel már 2-0-ra vezetett a Kiskút, ám a nagy derbik a hármas és négyes pályán zajlottak. A Kiskúttól Bartha Panna, korosztályának egyik legnagyobb tehetségével, Nemcsek Grétával nézett farkasszemet. Késhegyre menő csatájuk nagyon szoros volt, és mivel nem Wimbledonban voltunk, hallani lehetett a játékosok reakcióit, ami a „Nem hiszem el!”-től egészen az úrikisasszonyokat pirulásra késztető egysorosokig terjedtek. Nemcsek néha nehezen tűrte a ki nem kényszerített hibáit, ő volt az első – de nem az utolsó – aki földhöz is vágta az ütőjét, de az első szettet így is hozta 6:4-re. A másodikban fej-fej mellett haladtak, 6:5-nél Bartha adogathatott a meccsben maradásért. Ez a játék olyannyira kiélezett volt, hogy még versenybírót is keríteni kellett egy kétes szituációban, amit ugyan Bartha javára ítéltek, de Nemcsek végül mégis breakelni tudott és 7:5-re hozta a második játszmát két órán át tartó csatát követően, 2-1.