Mit keres egy játékos az MJSZ elnökségében? Miért önt választották és mi lesz a küldetése?

Most volt küldöttgyűlés és tisztújítás a Magyar Jégkorong Szövetségben, és pár nappal a tisztújítás előtt idősebb Kovács Csaba keresett meg engem, hogy ha Kolbenheyer Zsuzsanna lesz az elnök, akkor ő szakmai alelnökként fogja folytatni a pályafutását a szövetségben. Ebben az esetben pedig szeretné, hogy legyen egy játékos az elnökségben, és rám gondolt, esetleg vállalnám -e? Elsősorban sportszakmai kérdésekben kérné ki a véleményemet, de a feladatom lenne a játékosok – legyen az férfi, női, vagy amatőr – érdekeinek képviselete, és mint játékos megszólaljak, hogy mit gondolok az egyes előterjesztésekről, vagy az új szövetségben zajló folyamatokról. Nyilvánvalóan rábólintottam, mert ez egy óriási megtiszteltetés. Emellett persze nagy felelősséggel is jár, de nagyon örülök, hogy így tettem. Rettentően fontos gesztus a szövetség részéről, hogy a játékosokkal szorosan karöltve szeretnék építeni a magyar jégkorongot. Az, hogy a játékosoknak is lesz ilyenformán képviselete a szövetségben, azt komoly előrelépésnek tartom. Így tényleg sokkal gördülékenyebben tud folyni a munka a következő időszakokban.

Ön igazán autentikus ebben a témában, hiszen a saját bőrén tapasztal meg mindent.

Az, hogy milyen kialakítása van a válogatott felkészüléseknek, az egyes tornáknak, mind fontos és meghatározó dolgai egy válogatott életének, amik kihatással lehetnek egy világbajnoki, vagy akár egy olimpiai selejtezős szereplésre. Másrészt az elnökség, és az elnök asszony is első kézből értesülhet mindenről, hogy mi történik, mi az amiben fejlődni kell, mi az ami működik. Ez egy nagyon fontos alapköve lehet majd az elnökségnek. Szerencsére a magyar sportszövetségek is abba az irányba haladnak, hogy vagy volt sportolók, vagy még aktív sportolók is részesei a szövetség munkájának. Nem csak termékként vannak jelen, mint válogatott sportoló, hanem igenis szeretnék alakítani és segíteni a sportágukat, illetve az is cél, hogy minél nívósabb szövetség álljon az adott sportág mögött.