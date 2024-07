– Még a Covid előtt vetődött fel az emléktorna megrendezésnek ötlete, de akkor a járvány meghiúsította, hogy meg is tartsuk. Amikor aztán lett volna rá lehetőség, a rossz idő miatt maradt el, így idén tartjuk meg az elsőt – foglalta össze röviden Klein Károly, a Vál KSE elnöke, aki azt is elmondta, a Varga Zoltán emlékére faragott kopjafát is évekkel ezelőtt felállították már a váli pálya mellett és most rákerült a válogatott futballista arcképe is. A július 27-én szombaton 9 órakor kezdődő emléktorna keretein belül ezelőtt is fejet hajtanak majd a résztvevők és a meghívott csapatok. Az első meccset 10 órakor játsszák.

Egy korábbi Kápolnásnyék-Vál összecsapás. A nyékiek ezen az emléktornán nem lesznek a váliak ellenfelei

Fotó: FMH archív (Koppán Viktor Dávid)

Idén a vendéglátók gárdája mellett a mányiak, a száriak, valamint a Hegyalja SC mérkőzik meg egymással, két félidős, de rövidített játékidejű összecsapásokon. Az elődöntő és a döntő között hastáncosok is szórakoztatják majd a nézőket. Az első emléktornát arra is felhasználják, hogy a súlyos betegségben szenvedő, háromgyerekes váli édesanya gondozására gyűjtsenek, akinek két fia a Váli SC játékosa, a nagyobbik már a felnőtt csapatban is bemutatkozott. Akik szeretnék támogatni a családot, azok az emléktorna ideje alatt a pályán kihelyezett gyűjtődobozokba dobhatják be adományaikat, illetve vehetnek a helyben főzött ételekből is. Az ebből befolyt összeget szintén a családnak ajánlja fel a váli sportegyesület. Külön belépőt az eseményre nem szednek.

Az egyesület elnöke azt is elmondta, az emléktornát a jövőben minden évben szeretnék megrendezni és amennyiben sikerül, úgy a 2010-ben elhunyt kiváló játékos egykori hazai klubját, a Fradit is meghívják majd a tornára.