Nem túl sikeres támadással nyitott az Enthroners, hat játékból 12 yardot sikerült futva megtenni. Volt ugyan Jack Mangelnek egy sikeres passza is, de azzal egy centit sem sikerült a jó irányba haladni. Jakeb Sullivan keze jobban működött, Tim Schulz pedig igencsak szedte a lábát, de előlépett az Enthroners védelem, mezőnygólra limitálva a pintszerzést, amit pedig blokkoltak a hazaiak, nincs pontszerzés az első berlini támadásból. Második labdabirtoklásából már jobban haladt az Enthroners, Tóth Nándor egyetlen elkapásával 18 yardot tett a közösbe, plusz az apró, de Nathaniel Robitaille is besegített a levegőben, a földön pedig Ráthonyi Kende birkózott a Thunder védőivel. A szép támadás végül szabálytalanságok és egy sack miatt punttal ért véget a vendégek 40-eséről.

Ez pedig már áthúzódott a második negyed elejére, és a vendégek meg is szerezték az első pontjaikat. 10 játékból 71 yardot haladva, Tim Schulz futásainak és Aaron Jackson elkapásainak és futásainak hála. Az akciót is utóbbi zárta le egy három yardos kocogással, amit egy sikeres extrapont követett, 0-7. Nyúlfarknyi fehérvári rohamot követően újból jöhetett a Berlin, és alig két perc alatt letudták a célterületig a szükséges 34 yardot, ezúttal Albert Wiesigstrauc tette meg az utolsó 1 yardot, az extra megint jó, 0-14. A Koronázók sajnos újra gyorsan visszaadták a labdát a berlinieknek, de a maradék kicsit több mint két perc, már nem volt elég semmire, jöhetett a nagyszünet.

A pihenő után viszont ismét a berlinieknek nyílt lehetőségük a pontszerzésre, és ki is használták. Öt perc sem kellett nekik a játékidőből, és máris megszerezték a harmadik touchdownjukat is. Működtek Sullivan passzai, az elkapói, Wiesigstrauc Nicolai Schumann és Jackson is teljesítették a feladatukat, a futásokért pedig Schulz felelt. Az akció egy 20 yardos Jackson elkapással zárult, az extra ezútal kimaradt, de így is 0-20. Ráadásul szabálytalanságért Trembulyák Pétert kizárást kapott. Egy dologban hozta a folytonosságot ezen a napon az Enthroners, az pedig a szinte kilátástalan támadások. Mert ez bizony megint nem jött össze, bezzeg berlini oldalon 8 játékból újra 57 yard és touchdown. Ismét Schulz futott, ezúttal a tight end Jens Walter kapta el levegőben a labdákat, majd a támadás második felében Adrian Peter vállalta el a futásokat, és Schulz vitte be a végső döfést 3 yardról, az extra sem maradt ki, 0-27. A következő hazai támadás -9 yardot hozott, és a negyed végét.