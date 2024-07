Arra már csupán az idősebbek emlékezhetnek, hogy a gárda Adonyi Petőfi néven megjárta az NB III-at, 1996 és 2000 között négy évig szerepelt a Duna csoportban. Aztán legutóbb a 2006-2007-es szezonban találkozhattunk az együttes nevével a megyei I. osztályban. Kiesésüket követően nem kevesebb, mint tizenhét idényt töltöttek a második vonalban, bár ezt követően kétszer voltak dobogósok, ám az utóbbi években hullámzóan teljesítettek, amolyan középcsapatként voltak elkönyvelve. Egészen a 2023-2024-es idényig, amikor a 9. fordulóban vették át a vezetést a tabellán a nagy rivális Baracs SE legénységétől, és egészen a bajnokság zárásáig már nem engedték ki a kezükből az elsőséget.

A csapatot a bajnoki aranyéremig vezető egykori dunaújvárosi legenda, Boldoczki Sándor először 2012-ben kezdett dolgozni Adonyban a felnőttekkel, majd az újvárosi utánpótlásban tevékenykedett. 2021 augusztusában vette át ismét a piros-feketék irányítását, ezen felül pedig az utánpótlás is hozzá tartozik. Feltétlenül meg kell említeni, hogy a szakembert az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatósága az Év Edzőjének választotta 2024-ben.

– Abszolút nem volt benne a pakliban, hogy mi bajnokságot fogunk nyerni. Amikor Adonyba kerültünk a kilencedik helyen zárta a csapat a bajnokságot, akkor úgy gondoltuk, hogy fokozatosan lépjünk előre. Három éves tervet dolgoztunk ki, amelyben azt határozta meg az elnökség, hogy a harmadik év végére a dobogó körül kellene lennünk, ez lényegében az első öt hely valamelyikét jelentette. Kimondva soha nem volt, hogy nekünk bajnokságot kell nyerni! A fél szezonban, amikor úgy jöttek az eredmények, hogy tíz győzelem és két döntetlen, akkor rögtön felmerült bennünk a kérdés, hogyha már idáig eljutottunk, ne adjuk alább. A csapat partner volt ebben, és megfogalmazódott mindenkiben, hogy jó lenne megnyerni. Tudtuk azt, hogy nehéz lesz, de arra törekedtünk, hogy az ellenfeleknek ne jusson eszébe, hogy az Adonyt meg tudják verni. A játékosok erőn felül teljesítettek, a futball szeretetért játszottak, bizonyítva azt, hogy így lehet! – mondta büszkén a szakember.

A gárda hetven százaléka adonyi, csupán a hiányposztokra érkezik új játékos. A felkészülés július 8-án indult, heti három edzéssel. Ezen a héten nem volt a csapatnak mérkőzések különböző okok miatt, a jövő héten viszont két edzőmérkőzésünk is lesz, szerdán és pénteken. Egy hét múlva szerdán szintén lesz egy tesztmeccsük, majd következik, már élesben augusztus elején a Pusztaszabolcs elleni „El Clasico", a Fejér Vármegyei Kupában.

– A csapat még teljes mértékben nincsen kész, ahogy az előző években, idén is körülbelül szeptemberre fogunk teljes mértékben összeállni. Meglepő módon elég sokan jelentkeztek be hozzánk, hogy nálunk szeretnének játszani. Valószínűleg hallották, hogy nagyon jó szellemű közösségünk van. Jelenleg 23 fős a keretünk, nem véletlen, hogy senki nem akart elmenni, akik pedig kiharcolták a feljutást, rájuk fogok elsősorban támaszkodni. – tette hozzá Boldoczki Sándor.