A 2007-es születésű Tankó Benedek az Egyesült Államokba igazol, és a 2023/24-es szezont megnyerő Norwich Hockey Club U18-as csapatának a játékosa lesz. A székesfehérvári születésű csatár 2022-ben Finnországba szerződött, a Mestis U16-ban szereplő Karhu-Kissat Helsinki csatára volt, ahol 32 meccsen hat gólja és 27 gólpassza volt. Az U19-esek érdeklődését is felkeltette, négy meccsen kapott szerepet a három évvel idősebbek között.

Az előző szezont az EHC Münchenben kezdte, majd a Felcsík és a Székely Jégkorong Akadémia U18-as csapataiban lépett jégre, ahol Sofron Attila és Sofron Ádám kezei alatt fejlődhetett tovább. Többször behívták és beválogatták a 2023/24-es szezonban a magyar U17-es válogatottba.

A tengerentúli megkeresés még novemberben futott be, most augusztusban pedig már utazik is Norwich-ba, miután megkapja a tanulóvízumait.