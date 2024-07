A 2009-2010-es szezonban járt utoljára a csapat jogelődje a megyei I. osztályban, nehéz volt feldolgozni ezt a visszalépést?

- Nem egyszerű erre válaszolni, ennek értelemszerűen megvannak az okai. Sok minden történt az utóbbi években a klub körül, és a kiesés mind ennek a következménye, lényegében ez egy folyamat eredménye volt.



Felvetődött – akár egy pillanatra is – hogy a Fehérvár FC II. együtteséhez hasonlóan nem induljanak el? Köztudott, hogy nem dúskálnak az anyagiakban.

- Azt nem mondhatom, hogy ne indulnánk el. A gazdasági helyzetünk viszont még nincs teljesen rendben. Azért küszködünk problémákkal, mert 2022 áprilisában - egészen pontosan április 1-jén, igen a Bolondok Napján - alá kellett írnunk egy szerződést, amivel az önkormányzat tulajdonát képező Dunaújváros Stadion üzemeltetése átkerült a labdarúgó csapathoz. Ezt kényszerből kellett megtennünk, illetve átvennünk, és ez igen nagy anyagi terhet ró a klubra. Az összeg jelenleg 100 millió forint fölött van, de próbáljuk minimalizálni, de ez a költségvetés is rengeteg pénzt jelent. Komoly hátrányt jelentett számunkra, hogy több ütemben valósult meg a stadion építése. Most már majdnem befejeződött. Nem is olyan régen volt a pályatest felújítása, fűthetővé vált, megvalósult a világítás, és a főépület felépítése is lezárult. A gond az, hogy nagyon sok volt a hiányosság - például nem volt bútor a főépületben. Átvettünk az üzemeltetést, ami egyébként a gyakorlatban nagyon jó, mert úgy érzem, hogy a klub jó gazdája a létesítménynek, sajátunknak érezzük. E szerint próbáljuk karbantartani és fejleszteni, mindent megteszünk annak érdekében, hogy valóban használható legyen. Két év után eljutottunk oda, hogy legutóbb koncertet rendeztünk, illetve szeretnénk a jövőben hasznosítani és kihasználni az adottságait. Ehhez azonban olyan állapotba kellett hozni, hogy mindez megvalósulhasson, mivel nem úgy vettük át, hogy bementünk az ajtón és onnantól kezdve minden a helyén volt. Most jutottunk el odáig, hogy rendezvényeket tudunk tartani majd, amely természetesen nem oldja meg az üzemeltetési költségeket, de a bevételek némiképp enyhíteni fognak a gondjainkon.