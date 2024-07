Az osztrák másodosztályban szereplő SKN St. Pölten elleni 1-1-es döntetlen után péntek délelőtt újabb felkészülési mérkőzés várt Hornyák Zsolt csapatára. A Puskás Akadémia ezúttal a cseh élvonalban szereplő, a legutóbbi idényben a bajnokság hetedik helyén végző FC Slovan Liberec ellen lépett pályára.

A két csapat nem most találkozott egymással először, hiszen a tavalyi felkészülési időszakban is összecsaptak. Akkor Jakub Plsek tizenegyesével jutott előnyhöz a felcsúti együttes, azonban a csehek végül 4-1-re diadalmaskodtak. Ráadásul a két együttes között remek a viszony, Hornyák Zsolt korábban két évig ült a Liberec kispadján, valamint a cseh játékosoknak is volt ismerős arc az ellenfélnél, így a bemelegítés előtt jó hangulatú beszélgetések zajlottak.

A találkozó első húsz percében a Liberec dominált, amihez kemény játék párosult, Nagy Zsoltot és Szolnoki Rolandot is eltalálták jópárszor – derül ki a puskasakademiafc.hu beszámolójából. A cseh rohamokat azonban Markek Tamás vezetésével jól állta a védelem. A 26. percben aztán a felcsútiak is veszélyeztettek, Nagy Zsolt próbálkozott egy fejessel, de a kaput nem találta el. Gól aztán nem is született a félidő végéig, 0-0-s döntetlennél vonultak szünetre a felek.

A fordulás után nem kellett sokat várni az első Puskás helyzetre, Nagy ezúttal azonban csak az oldalhálót találta el. A 69. percben aztán megtört a gólcsend: Nagy passzolt jól Lamin Colley-nak, aki aztán Mikael Soisalo elé tálalt, ő pedig a kapuba lőtte a labdát, 1-0.

A folytatásban nem kellett volna sok, hogy kétgólosra növelje előnyét a Puskás Akadémia, de Hugo Jan Backovsky bravúrral hárította Nagy Zsolt fejesét.

Végül a slusszpoén a Liberecé lett. Markek Tamás bár nagyokat védett, de Christian Frydek 82. percben leadott lövését nem tudta hárítani, 1-1. A hátralévő időben újabb gól már nem született, így az SKN St. Pölten elleni találkozó után ismét döntetlent játszott a Puskás Akadémia.

A felcsúti együttes július 16-án a LASK Linz ellen zárja az osztrák edzőtáborát.