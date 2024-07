A Magyar Futball Akadémián rendezett találkozóra 300 nézőt engedtek be a rendezők, és akadtak is jelentkezők.

Elég komoly iramban és kellő keménységgel estek egymásnak a csapatok, ez már valóban hasonlított egy tétre menő bajnokira, a szabálytalanságok számát tekintve mindenképpen. A 19. percben Dencinger állította meg Medgyest a szabálykönyv néhány cikkelyét megszegve, ráadásul utolsó emberként, de a játékvezető színt tévesztett, és csak sárgát adott. A szabadrúgást aztán Zelizi védte bravúrral. A 28. percben újra a csákvári kapus Kerezsi lövését hárította a jobb alsónál, a kipattanót a védők eltakarították, majd nem sokkal később Keresztes a kapufát találta el. Kijelenthetjük, hogy Zelizi tartotta meccsben a Csákvárt, újabb Medgyes lövést védett még a szünet előtt, mégis a Gyetvánnak kellett a hálóból kiszednie a labdát, szöglet utáni kavarodást követően Nagy Zoárd lövése pattant be egy hazai védőről. 0-1.

A szünet után nem tobzódtunk az eseményekben, a 64. percben Karacs fejesét Nagy Zoárd lőtte fölé közvetlen közelről, a túloldalon pedig Szabó Alex lőtte el keresztbe a labdát Medgyes beadása után. A temérdek cserét követően aztán Umathum veszített labdát, majd a megiramodó Simon Benedeket a 16-oson belül fellőkte, büntető. A 11-est Lőrinczy a léc alá vágta, 1-1. A hajrában kicsit jobban csipkedték magukat a csapatok, volt kis kakaskodás a Honvéd kispadja előtt is, de maradt a döntetlen.

A Csákvár legközelebb már a bajnokságban a Kazincbarcikát fogadja vasárnap 19 órakor.

Honvéd-Aqvital FC Csákvár 1-1 (0-1)

MFA Utánpótlásközpont, 300 néző, vezette: Berke Balázs

Honvéd: Gyetván – Pauljevic, Pekár, Szabó A., Benczenleitner – Nyitrai, Lőrinczy, Keresztes – Kerezsi, Holman, Medgyes. Vezetőedző: Csertői Aurél.

A II. félidőben pályára lépett: Dúzs, Ene, Sigér Á., Kundrák, Simon B.

Aqvital: Zelizi – Murka, Karacs, Gregor, Varga B. – Major M., Dencinger, Szakály D. – Haragos, Nagy Z., Szabó B. Vezetőedző: Tóth Balázs.

A 75. percben pályára lépett: Umathum, Farkas A., Juhász L., Gazdag, Simon A., Yablonskyi