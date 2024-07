A 20 éves Dobos a 2022/23-as szezon közben érkezett a Koronázóvárosba Finnországból, és hamar felvette az Erste Liga ritmusát. Az akkori rájátszásban húzóemberré nőtte ki magát, és a tavalyi idényben is markáns teljesítménnyel rukkolt elő úgy az Erste Ligában, mint az U20-as bajnokságban. Sőt, az ICEHL-ben is bemutatkozhatott. Nem is meglepő, hogy a liga több csapatának érdeklődését felkeltette.

Csakhogy sokat játszik top sorokban, nagyon sok jégidővel, motiváló az ICEHL-csapat is, ami egy nagy célt is kijelöl számára, így nem vette fontolóra egyik ajánlatot sem. Az Erste Ligás csapat alapembereként az ICEHL-bemutatkozás nemcsak a játékos pályafutásában jelölt ki új mérföldkövet, de örök emlék is maradt.

– A legkedvesebb emlékem a szezon során azonban az ICEHL-bemutatkozásom volt, amikor megtudtam a hírt, és egészen a végéig, amíg tartott, nagyon élveztem minden egyes percét. Próbáltam kiélvezni, tényleg magamba szívni mindent, amit ott tanul, meg lát az ember. Végül csak egy meccs lett belőle, de azért dolgozom, hogy ebből egyszer majd több és több lehessen.

Emiatt rendkívül komolyan veszi a nyári felkészülés adta feladatokat.

– Jó formában érzem magam, erősnek érzem magam, nagyjából ugyanazt próbálom csinálni, amit tavaly. Az a célom, hogy ne csak a helyzetek kialakításában közreműködjek, hanem pontokkal, gólokkal is sikerüljön ezeket befejezni. Hiszen ennek révén látszódik meg a csatárteljesítmény számokban is. Csapatszinten jobb eredményt várok, mint az előző szezonban, bízom benne, hogy valami nagyra képesek lehetünk jövőre – mondta a klub honlapjának Dobos Mihály Bendegúz.