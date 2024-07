A Volán Fehérvár 34 éves olimpikonja, Demeter Bence másfél évtizede tagja a világ élmezőnyének. Sokszoros világ- és Európa-bajnok csapatban és váltóban, a közelmúltban, Kínában rendezett világbajnokságon egyéniben csak a 12. helyen végzett, ezzel elszállt az esélye a párizsi indulásra. Hazai környezetben, a budapesti Eb-n akart javítani, amire volt is esélye, korábban kétszer állt már dobogón kontinensviadalon – utoljára három éve Nyizsnyij Novgorodban -, nem titkoltan erre készült ezúttal is. A selejtezőt gond nélkül vette, azonban gyenge vívása miatt végül nem sikerült kvalifikálni a magát a fináléra.

Klubtársa, a 24 esztendős Tamás József a selejtezőt és a második fordulót is könnyedén vette, a döntőben a második helyről kezdte a záró számot, a kombit, végül lefutott a 16. pozícióba, azonban emiatt nem volt csalódott, ugyanis csapatban bronzérmet szerzett Koleszár Mihály és Bereczki Richárd társaságában.

-Az elsődleges cél az volt, hogy felnőtt világversenyen végre bekerüljek a döntőbe, ami korábban soha nem sikerült. Ez gond nélkül össze is jött - értékelt Tamás József. - Ahogy a többieket, a hőség engem is nagyon megviselt, az viszont nagy öröm, hogy hazai környezetben versenyezhettem, még lovaglással rendezett öttusában, ez örökre bennem marad. Jó hangulatú verseny volt, kiváló rendezéssel, a drukkerek is sokat segítettek, remek atmoszférát teremtettek. Sajnos a záró szám, a kombi nem sikerült túlzottan, szerettem volna jóval előbb végezni, ugyanis a második helyről indultam.

Előzőleg, a selejtezőt és az elődöntőt könnyedén abszolválta, magabiztosan lépkedett előre, egyik alkalommal sem kellett megszakadnia, hogy továbblépjen.

-A selejtezőben megbízhatóan vívtam, 14 győzelem mellett csak 3 asszót veszítettem, valamint jól úsztam, utóbbival amúgy soha nincs gond. A lövészet is kimondottan jól ment, ott voltam az élen végig. Az elődöntő során is végig higgadt voltam a páston, 23 siker mellett 12-szer hagytam el vesztesen a pástot. Az úszás és a futás is rendben volt, megint nem kellett izgulnom. A döntőben a lovaglás kiválóan sikerült, egy verőhibát vétettem, valamint kaptam 10 pont büntetést, egy végtelenül hülye szabály miatt. A bal vállamra tettem a nemzetközi szövetség, a UIPM jelvényét, holott a szabály szerint a jobbra kellett volna, de ezt nekem előzőleg senki nem mondta, pedig volt körülöttem körülbelül tizenöt edző és szövetségi vezető. Alig hihető, hogy azért büntetnek viszonylag súlyosan, mert a logó a másik kezemen van. Az úszás megint jól ment, 1:59-es idővel csaptam a célba, a bónuszvívás során pedig egy győzelmet arattam.