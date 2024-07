A folytatásban felbátorodtak az azeriek, többet támadtak, ami nem is volt csoda annak fényében, hogy sürgette őket az idő, hiszen még mindig egygólos hátrányban voltak összesítésben. Egyre többet volt náluk a labda, a mezőnyben is ők voltak inkább fölényben, és lehetőségek is párosultak az erőfeszítéseikhez. A Vidi részéről Christensen volt a legaktívabb, aki a 77. percben a jobb oldalról próbálkozott ballal, azonban Dzhenetov leért a bal alsóba, a szöglet után pedig ismét nem alakult ki nagy helyzet.

Tíz perccel a rendes játékidő vége előtt ismét Christensen került helyzetbe, a tizenhatoson belül kaparintotta meg a lecsorgó labdát, de a kaput ismét nem találta el. A Sumqayit egyre inkább kezdett kinyílni, lassan pedig mindent egy lapra feltéve próbált támadni hogy megszerezze a vezetést és kiegyenlítsen összesítésben. A 84. percben aztán óriási balszerencse érte a Fehérvárt amely emberhátrányba került. Az épp hogy becserélt Ominger Gergő nagyon rosszul ugrott fel, a jobb térde maga alá fordult és hordágyon kellett levinni, több cseréje pedig nem maradt Pető Tamásnak. A Sumqayit ezután egyértelműen átvette a kezdeményezést, a 90. percben mégis a Vidi került ziccerbe, Gradisar szerzett labdát de a jó befejezés helyett rossz passzt választott.

A negyedik játékvezető a rendes játékidő letelte után hat perces hosszbbítást mutatott fel, így bőven volt min izgulni. A székesfehérvári játékosok szó szerint csúszva-mászva próbálták megakadályozni az ellenfél akcióitt, a ráadás első percében Bedi vetődött jól bele Vujnovics lövésébe. Egy perccel a vége előtt aztán a csereként beálló Ugur Cahangirov csúsztatott, de szerencsére a kaput nem találta el, ez pedig az azeriek utolsó helyzete volt. Gól nem született, a 0-0-s döntetlen pedig azt jelentette, hogy a Fehérvár FC továbbjutott a Konferencia Liga-selejtező harmadik körébe.