A Magyar Atlétikai Szövetség a napokban kihirdette 20 fős utazó keretét, melyben a Honvéd Szondi SE gyaloglója, Tóth Norbert is helyet kapott. A 23 éves sportoló a maraton váltó tartalék versenyzőjeként lehet ott a párizsi olimpián, s amennyiben az egyéni 20 kilométeres versenyszám után Venyercsán Bence visszalépne a váltótól, a csóri legény gyalogolna helyette.

Tóth Norbert áldozatos, kitartó munkával jutott el az olimpiai szereplés közelébe. Csóron, az iskolai keretek között ismerkedett a gyaloglással, akkori tanára, Őze Tibor hatására. Aztán hamarosan a Hunyadi DSE sportolója lett 2015-ben. A Bregyó köz környéki aszfaltos, térköves és murvás járdákat koptatva 2017 tavaszán válogatottságig verekedte magát. Egy évvel később az U18-as Eb-n 15. lett a tudatos felkészülés eredményeként, 2018-ban az U20-as Európa-bajnokságon 18. helyen ért célba. 2020-ban a covid beköszönte után a Hunyadi DSE gyalogló csapata szétesett, majd 2021 végén a Honvéd Szondi György SE nyújtott új perspektívát az Őze Tibor vezette garnitúrának. 2023-ban stabilizálni tudta formáját, s az U23-as Eb-n két perces büntetése ellenére is a nyolcadik helyen zárt. Dublinban remek időt gyalogolt, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy idén részt vehetett a felnőtt Európa-bajnokságon. A felnőtt országos bajnokságon egyéni csúccsal, 1:23.22-es idővel lett bronzérmes 20 kilométeren. 10 kilométeren aztán felnőtt országos rekordot döntött, a római Eb-n pedig 27. helyen végzett, rengeteg értékes tapasztalatot gyűjtve.

- Az osztálytársam, Máté már 14 évesen országos bajnok volt, gondoltam, gyalogolni mindenki tud, belevágok és én is bajnok leszek. Na ez azért nem volt ennyire egyszerű - fogalmazott a sajtótájékoztatón az Óbudai Egyetemen mesterdiplomára készülő 22 esztendős gyalogló, Tóth Norbert. - Lassan éreztem rá a technikára, de Őze Tibor tanár úr akkor is és azóta is mindenben támogatott. Megtanultam tőle, hogy sohasem szabad feladni. Sajnálom, hogy nem vagyok annyira jó, hogy az edzőm is velem utazhasson. A célom, hogy a jövőben élsportolóvá váljak és megkerülhetetlenek legyünk. Sokan mondják, hogy nem szeretik a gyaloglás új számát, a maratoni váltót, de engem ez segít hozzá ahhoz, hogy kijussak az olimpiára. Ha maradok tartalék, akkor megélhetem az olimpia hangulatát, ami a jövőben a javamra válhat. Amit lehetett, elértem idén.