Demeter két hete, a kínai világbajnokságon egyéniben a 12. helyen zárt, amit elfogadható eredményként értékelt, Tamás József férfi váltóban a 8. lett Koleszár Mihály társaságában. A héten a magyar fővárosban zajló kontinensviadalon – ezúttal búcsúzik hazai viadalon a lovaglás az öttusától, világszinten pedig egy hónap múlva, a párizsi olimpián – Demeter és Tamás képviseli a Fejér vármegyei pentatlont. A Volán Fehérvár sportolói jó szereplésben reménykednek, a döntőt szombaton délután bonyolítják.

– Jó formában vagyok, nagyon bízom abban, hogy ezúttal megvalósítom azt, amit a felnőtt mezőnyben még nem sikerült, egyéniben döntőbe kerülni világversenyen. A felkészülésem jól sikerült, hazai közönség előtt szeretnék bizonyítani – közölte a 24 esztendős Tamás József.

Társa, a 34 éves Demeter Bence nagy csatákban edződött az elmúlt másfél évtizedben. Csapatban és váltóban hatszoros Európa-bajnok, négyszeres világbajnok, utóbbi medálból az utolsót Csengtuban szerezte a pár héttel ezelőtti, ázsiai világbajnokságon. Optimista a szerdai kezdést illetően.

– Az olimpia közelsége miatt kevesebben neveztek a megszokottnál, az ötkarikás indulók nem kockáztatnak, így ezúttal kevesebben, összesen 43-an vágunk neki egyéniben. Nem lesz bombaerős a mezőny, gyengébb, mint világbajnokságon, vagy világkapa-döntőn, de így sem lehet rá panasz, meg kell küzdeni az előkelő helyezésekért – közölte Demeter, aki kedden délelőtt még Fehérváron, a volánosok Börgöndi úti sportcentrumában gyakorolt, kedden késő délután költözik be a magyar csapat fővárosi szálláshelyére Tamás Józseffel.

Egyéniben a házigazda jogán hazánk hat sportolót nevezhet a férfiaknál és a nőknél egyaránt – utóbbiaknál ezúttal volános nem bizonyít -, az erősebb nem képviselői között a két koronázóvárosi sportember mellett négy fővárosi, Koleszár Mihály, Bereczki Richárd, Regős Gergely és Gáll András bizonyíthat.

– A cél ezúttal is dobogó, az Európa-bajnokságokon egyéniben kétszer voltam bronzérmes, 2012-ben Szófiában, valamint 2021-ben Oroszországban, Nyizsnyij Novgorodban. Mindkét viadalon jól ment, volt esélyem az aranyra is, de elégedett voltam a harmadik helyezéssel. Elfogadnám most is, úgy érzem, jó állapotban vagyok, a sérülések az utóbbi időben elkerültek. Úgy gondolom, jobb a felkészültségem, mint a három évvel ezelőtti Eb-n volt, ha ebből indulok ki, joggal reménykedhetek a dobogós helyezésben. Ahogy a közelmúltban rendezett kínai vb-n, az első hat közé kerülés esetén már nem lennék csalódott, de a célom érem szerzése. Ez lesz az utolsó öttusaversenyem lovaglással, a párizsi olimpiára sajnos nem sikerült kijutnom, de még nem búcsúzom a modern pentatlontól. Belekóstolok az új rendszerű, akadályversennyel rendezett öttusába, de hogy meddig folytatom, azt nem tudom. Egyelőre a budapesti Eb-re koncentrálok, jó lesz a magyar fővárosban versenyezni – közölte Demeter Bence.