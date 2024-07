Mozgalmas nyáron van túl. Hogy van, mennyire sikerült kipihenni az elmúlt időszakot?

– Jól vagyok köszönöm szépen. Volt két és fél hetem az Európa-bajnokság után, hogy kipihenjem magam, ez többnyire sikerült is. Örülök, hogy most már itt vagyok az új klubomnál, szombaton pedig már be is mutatkoztam a Rapidban, ami a csapat utolsó felkészülési meccse volt, ráadásul hazai közönség előtt. Szép lassan egyre több munkát végzek én is az edzéseken, szóval kezdem visszanyerni a formám.

Mondhatjuk, hogy kulcsszereplő volt az Európa-bajnokságon a válogatottban. Hogy értékelné saját teljesítményét? Milyen érzései vannak a torna után?

– Sok interjúban elmondtam még az Eb előtt, hogy az egyik nagy célom az, hogy ott legyek a keretben. Ez sikerült is, a felkészülési meccsen nyújtott teljesítményemnek köszönhetően pedig lehetőséget is kaptam a tornán. Svájc ellen a szünetben álltam be, majd utána a németek és a skótok ellen is kezdőként kaptam szerepet. Jólesett, hogy Marco Rossi bízott bennem, és fontos szerepet szánt nekem. A csapat részéről pedig vegyes érzelmek voltak és vannak is bennem, hiszen az volt a célunk, hogy továbbjussunk a csoportból. Ez sajnos nem sikerült, de úgy érzem, az első meccs első félidejét kivéve nem vallottunk szégyent, és az utolsó pillanatig reménykedhettünk a továbbjutásban. A sors ezt sajnos most nem adta meg, sajnálom, hogy az utolsó pillanatokban másokra kellett várni és nem tudtuk hamarabb eldönteni a továbbjutást. Valamilyen szinten még bántanak a történtek, de tanulni kell a meccsekből, a hibákból, és előre kell néznünk, hiszen jönnek a Nemzetek Ligája összecsapások, aztán márciustól a vb-selejtezők, ezekre kell fókuszálnunk.

Három évvel ezelőtt távozott Székesfehérvárról, előbb a Grasshoppersnél, majd a Servette FC-nél lett kulcsjátékos. Hogy tekint vissza a svájci élvonalban eltöltött időszakra?

– Mindkét klubnál remekül éreztem magam, szinte folyamatosan játéklehetőséget kaptam, persze ezért meg is harcoltam. Nagyon sok tapasztalatot szereztem, Európa-liga és Konferencia-liga meccseken is tudtam játszani. Nagyszerű élményekkel gazdagodtam, jó szívvel tekintek vissza erre az időszakra és örülök, hogy ezeket a lépcsőfokokat is sikerrel vettem. Most viszont teljes mértékben a Rapidra koncentrálok, szeretném kihozni magamból a maximumot a következő években.