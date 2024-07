A magyar válogatott szélső és a Bundesligában szereplő együttes már megegyezett a portál szerint, és mindketten úgy gondolják, hogy eljött a váltás ideje. A szerződése egy év múlva jár le, így most még pénzért értékesítheti a játékjogát a csapata. Az értékét ráadásul jelentősen megdobja, hogy egész tavasszal, valamint az Európa-bajnokságon is jó formát nyújtott.

Sallai Roland a forrás szerint leginkább a Premier League-ben folytatná a pályafutását, de az olasz élvonalban szereplő, és a következő szezonban a Bajnokok Ligájában is érdekelt Bologna is élénken érdeklődik a futballista iránt. A lap emellett arról is beszámol, hogy meg nem nevezett spanyol klubok is jelezték az igényüket a magyar válogatott játékos játékjogára.