Tóth Amarissa, a Kiskút TK teniszezője a pénteki Szuperliga diadal után szombaton a WTA-világranglista 172. helyén jegyzett szlovén Veronika Erjavec ellen diadalmaskodott, majd vasárnap a horvát Tena Lukast is legyőzte. Ezzel feljutott a budapesti WTA 250-es torna főtáblájára, ahol hétfőn a szintén a selejtezőből érkező francia Carole Monnet volt az ellenfele.

A 21 esztendős teniszező nem találta a játékát az óriási melegben, és látszott rajta az is, hogy elfáradt. Természetesen az előző napok erőltetett menete után ez érthető is. Monnet ezt ki is használta, elhúzott 4:0-ra, így az sem okozott számára problémát, hogy ott elbukta adogatását, hiszen rögtön vissza is vette azt, és 6:1-re lezárta az első szettet.

A másodikban aztán ismét nem volt kérdés, hogy a francia játszik fölényben. Bár Tóthnak volt esélye arra, hogy brékeljen, végül 6:1-re elbukta a második játszmát is, így a találkozót is.

Nem ért véget azonban ezzel a Kiskút TK játékosainak szereplése a budapesti WTA 250-es tornán, hiszen Stollár Fanni továbbra is versenyben van. A szabad kártyával főtáblás teniszező az első helyen kiemelt orosz Diana Shnaider ellen lép pályára július 16-án, kedden 11.30 órától a Római Teniszakadémián.

Az egyes mellett párosban is érdekelt Stollár a lengyel Katarzyna Piter oldalán, akivel egyébként tavaly megnyerték a tornát. Az első körben július 17-én lépnek majd pályára a Drazic/Korpatsch horvát-német duo ellen.

WTA 250-es torna, Budapest, 1. forduló

Carole Monnet (francia) – Tóth Amarissa 6:1, 6:1