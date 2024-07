- Már kisgyerekként a futball körül összpontosultak a dolgok. Az 1966-os világbajnokság előtt apám tévét vett, hatalmas élményt jelentettek a mérkőzések. Ott el is dőlt a sorsom. A középiskolát már Újvárosban kezdtem, apám jelezte az akkori korosztályos edzőnek, Andriska Vilmosnak, hogy szerinte nem vagyok tehetségtelen, érdemes lenne kipróbálni. Ez 1974-ben történt, Vili bácsi mondta, maradjak, azonnal a védelemben számított rám, ezzel 14 éves koromban el is dőlt a sorsom. Előzőleg otthon, a kétezres lakosú falumban, a járási bajnokságban voltam kapus és csatár is, de az én igazi poszton a középső védő volt. A tartalékbajnokságban jól ment a játék a Kohászban, bevonultam katonának, 1979-től két éven át a Toldi SE-ben szerepeltem Ercsiben, majd leszerelés után visszatértem Dunaújvárosba, Kaposváron mutatkoztam be az NB II-ben, 1981 szeptemberében. Mondjuk nem indult jól a meccs, a harmadik percben a hazaiak felíveltek egy labdát, akkora luftot rúgtam, hogy a helyiek még mindig keresik a lábam, a csatár elszaladt, csak a kapusunkkal állt szemben, fölé lőtt. Az idősebb társak nem szúrtak le, hanem segítettek, főként Tímár Dezső, aki jelezte, ne izguljak, ha felém száll a labda, azonnal rúgjam előre, amerre látok. Így is tettem, a folytatásban nem rontottam, a keddi értékelés során a tréner, Palicskó Tibi bácsi hetes osztályzatot adott a tízből, tehát vélhetően elégedett volt velem. Ebben szerepet játszott, hogy nyertünk 3-0-ra. Ahogy múltak a meccsek, úgy lettem egyre higgadtabb. De nem voltam biztos volt a csapatban, mivel a másodosztályú bajnokságot átszervezték, az első ötben kellett végeznünk. Az edző rutinos játékosokat hozott, akkor került ide Menyhárt Menyhért is. Az ősszel nyolc meccset végigjátszottam, a két csoportban a legkevesebb gólt kaptuk, szerintem nem ment rosszul, azonban a tavasszal egyetlen percet sem játszottam, a szakvezető teljesen más védelmet szerepeltetett. Nyilván nem csak ezért, de végül a 6. helyen végeztünk, kiestünk az NB III-ba, amit akkoriban Területi bajnokságnak hívtak. Feljutottunk, kialakult a csapat gerince, onnantól tíz év következett, kezdőként, minden edző bizalmat szavazott nekem.