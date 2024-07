Június utolsó hétvégéjén az Európa bajnokság és az olimpia között rendezi, szinte minden ország hazája atlétikai bajnokságát. A legjobbaknak ilyenkor az érmek sorsa mellett az ötkarikás kvalifikáció is fontos szerepet játszik. A hétvégi budapesti ob-n az ARAK fiataljai számára a saját egyéni csúcsuk javítása, idei legjobbjuk elérése volt a cél, de érmeket is sikerült elcsípni.

Szabó Dániel nélkül az elmúlt években nem rendeztek sprint finálét. Varga Tamás tanítványa a harmadik futamból győztesként, a második legjobb idővel jutott tovább. A döntőben lerajtolt mindenkit a tavalyi vb-résztvevő, és az utolsó méterekig húzta is a mezőnyt, de a célba érkezés Deák Zalánnak sikerült jobban. Szabó végül négy századmásodperccel csúszott le az aranyéremről, 10.48-al második lett.

Viszont az ARAK férfi 4x100 méteres váltójával már a dobogó legtetejére állhatott. Csornai János kezdett, Mészáros Balázs a hosszú egyenesben már elsőnek adta Szabónak a botot, aki tovább növelte az előnyt. Bolla Gergő simán érkezett elsőnek a célba, 40.86-os kiváló egyesületi csúcsot és bajnoki címet ünnepelve.

A 200 méteren három fehérvári is rajtgépbe térdelt. Mészáros Balázsnak a fináléba jutásért is idei legjobb eredményét kellett produkálnia, ami 21.40-el sikerült is. Csornai Jánosnak 21.95-ös idei legjobbját teljesítve sajnos nem sikerült a bravúr, Bolla Gergő pedig hibás rajt miatt kizárásra került. Mészáros Balázs a döntőben aztán tovább javította legjobbját. A hatos pályán futva 21.34-el a hatodik helyen zárt. Ideje jobb, mint a nemzetközi szövetség U20-as világbajnoki kvalifikációs szintje.

Blaumann Marcell 110 méteres gátfutásban került döntőbe, ahol neki is sikerült élete legjobbját megjavítania. Új egyéni csúcsa 15.20 amivel a hetedik helyen zárt. Éppen nem jutott "A" döntőbe, így a "B" döntőben kapott lehetőséget Csornai János 100 méteren, amit 10.92-es idei legjobbjával meg is nyert. Szintén kilencedik lett Enesei Rita 800 méteren, Trenka Ádám távolugrásban, Kerék Patrik hármasugrásban. Tizenharmadik pozícióban zárt Ritter Lola 400 gáton, Enesei az egykörös sík távon tizenhatodik lett.