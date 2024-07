A 206 centiméter magas játékos egyetemi éveit a Liberty Flamesben töltötte, majd 2016-ban igazolt Európába. Megfordult Hollandiában a Donar Groeningennél, majd játszott Németországban a másodosztályú Jenában és a svéd élvonalban a Jamtland Basketnél is. A svédországi kaland után visszatért Németországba, majd Hollandiába is, aztán pedig ismét Svédországban kötött ki, hogy 2022-ben kilépjen ebből a körforgásból és az olasz másodosztályú Kleb Ferrarához igazoljon. Itt egy évet töltött el, az előző idényt már az izraeli Hapoel Eilatnál kezdte meg és az olasz első ligás Casa Brindisinél fejezte be.

– Tapasztalt játékost szerződtetünk, aki sok bajnokságban szerepelt és régóta játszik Európában. Az elejétől fogva olyan centert kerestünk, aki atletikus, erős, nagyszerűen szedi a lepattanót és akár távolról is veszélyes. Nagyon jó a kettő a kettő elleni védekezésben, a saját palánkunk alatt is meghatározónak kell lennie – mondta Andrew Smith-ről az Arconic-Alba Fehérvár vezetőedzője, Alejandro Zubillaga.