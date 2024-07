Arra nem vehetünk mérget, hogy a tavalyi bajnokságban minden a helyén lett volna, és ennek meg is lett a következménye. Az Alba saját magának tette nehézzé a bajnokságot, amelynek igencsak körömrágós lett a vége, és csupán a hajrában biztosította be biztos bennmaradását. Természetesen nem hagyta ezt szó nélkül a klubvezetés, és nem hosszabbította meg Horváth Roland vezetőedző szerződését, és a korábbi idényekhez képest jelentős változások történtek a játékoskeretben is.

Mindenesetre a kispadon igazi „húzónévvel” indítottak, hiszen Horváth Rolandot a montenegrói Szuzana Lazovics váltotta, aki játékosként olimpiai ezüst- és Európa-bajnoki aranyérmes, valamint a Buducnost Podgoricával kétszeres BL-győztes. Az utóbbi két évben Kína U19-es válogatottját dirigálta, amely a magyar versenyrendszerben szerepelt, az U19-es pontvadászat II. osztályában. Jól ismeri a fehérvári közeget, hiszen itt edzett és játszott csapata.

A játékoskeret az előző évekhez képest igencsak átalakult. Nem találkozhatnak a szurkolók a korábbi kedvencek közül a Afentaler Sára, Besszer Borbála, Bruna Zrnic, Milica Andusic kvartettel, míg az érkezők száma tetemesnek mondható, mivel nem kevesebb, mint nyolc játékos öltözött az Alba mezébe. Vannak visszatérők – Májer-Szabó Krisztina, Balássi Lili, és akadnak olyanok is, akik csupán egy házzal kötöztek arrébb, Dunaújvárosból a lengyel Malgorzata Trawczynska és a portugál Débora Moreno tette át székhelyét a Verseci útra. Két új kapusa lesz a gárdának a távozó Kubina Molli, és Tóth Nikolett helyett, a spanyol kupagyőztes, és 12–szeres válogatott Maddi Aalla Rotaetxe a Super Amara Bera Bera, valamint Hadfi Gréta a Mosonmagyaróvár együttesében védett korábban.

A munka dandárjában azért némi kikapcsolódást is engedélyezett a szakmai stáb, így az NMI Paintball pályáján lövöldöztek az Albások, akik már várják a monoton edzések után az első mérkőzéseket. A csapat augusztus 1-3, azaz csütörtök és szombat között rendezi hagyományos hazai tornáját, melyre a szlovák Iuventa Mihalovce, a cseh Házena Kynzvart, és a Moyra Budaörs Handball kaptak meghívást. A komoly megmérettetésnek számító Collagenius Kupa 2023-ben nagy sikert aratott, így nem volt kétséges, hogy idén is ez a torna alapozza meg a felkészülési mérkőzések sorát, amelyekből összesen nyolc összecsapás vár a fehérváriakra augusztus végéig.

Az ellenfelek közül először a Moyra Budaörs Handball csapatát jól ismerik a házigazdák, a Pest vármegyei lányok tavaly is részt vettek a kupán, és szintén az első meccset játszották velük, amelyen 27-24–es Alba siker született. A bajnokságban a Budaörs a 7. helyen zárt, akikkel kétszer meccseltek, amelyek mindkét fél hazai győzelmével zárultak.