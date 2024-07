– Sportvezetőként a mostani sikert ugyanúgy éltem meg, mint a korábban játékosként elért győzelmeket. Komoly szezonon vagyunk túl, a lányok teljesítették a célkitűzést, a feljutást. Ahogy minden klubnál, nálunk is lesznek érkezők és távozók, akad olyan, aki hosszú évek után máshova igazol, visszatér az anyaegyesületéhez. Természetesen igazolunk is, külföldi is hazai játékost egyaránt, utóbbi tekintetben is olyan sportolókat keresünk, akik húzóemberré válhatnak. Természetesen leginkább azokra támaszkodunk, akik a feljutást kivívták, de erősítenünk kell, ha versenyképesek szeretnénk lenni az Euroligában, illetve más, nemzetközi kupában induló magyar együttesekkel szemben. Ami természetesen nem lesz könnyű.

A lányokat a díszterem freskóinak bemutatása után a polgármester kalauzolta az épületben, beszélt a Szent Korona és a koronázási ékszerek hiteles másolatairól, a falakat díszítő festményekről, szőttesekről, Limoges-i corpus töredékről, valamint a város első emberének irodáját is megtekintette a hölgykoszorú. Mujkó, a város egyik jelképének számító udvari bolond vigyázó szemét ezúttal a lányokra vetette, a két kulcsjátékos, Laufer Gabriella, valamint némi unszolás után Dávid Mia a polgármester székét is elfoglalta kis időre. De szerződést, illetve bárminemű megállapodást természetesen nem írtak alá.