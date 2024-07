Lassan elkezdődik ismét minden sportágban a felkészülés az új idényre, nincs ez másképp a női röplabdában sem. A MÁV Előre Foxconn ezúttal egy új igazolás bejelentésével örvendeztette meg a szurkolókat, hiszen kideült, hogy a csapatnál folytatja a tavalyi ezüstérmes KNRC játékosa, Tóth-Bodovics Hanna.

A 27 esztendős center a Haladásnál lett profi, majd négy éven keresztül erősítette a Vasas Óbudát, ami után volt a BRSE és a Fatum-Nyíregyháza játékosa is mielőtt Kaposvárra igazolt volna. A Magyar Kupában egy arany-, három ezüst- és három bronzérmet nyert csapataival, míg az Extraligában egy harmadik hely mellett négyszer végzett a második helyen.

Tóth-Bodovics Hanna a hazai sikerek mellett nemzetközieket is elért, hiszen a CEV Kupában, Challenge Kupában és a MEVZA-ligában is bronzérmet nyert, utóbbiban ráadásul kettőt is.