A végéhez közeledik a Fejér vármegyei kettesfogathajtó bajnokság, hiszen Soponya, Seregélyes, Kisláng, Cece, Mezőszilas és Nagylók után Sárszentágotán már a hetedik fordulót rendezték, így már csak Káloz és Sárkeresztúr van hátra.

Tikkasztó hőségben érkeztek meg a fogatok szombat reggel Sárszentágotára. Bár az időjárás nem a legideálisabb volt, így is a 32 nevezőből 30 megérkezett.

– Nagyon nagy meleg volt most is, de ettől függetlenül nagyon sok néző látogatott ki a rendezvényre egész nap, akárcsak az elmúlt években. Sokan látogattak ki a helyiek közül és vidéki érdeklődőket is láttunk – kezdte gondolatait lapunknak Barabás Máté, a forduló egyik szervezője.

A nap az egyesfogat akadályhajtással kezdődött, ahol a Seregélyesi VSE hajtója, Németh Andrea diadalmaskodott 27,08 hibaponttal. A második helyen a Seregélyesi Patkó SE sportolója Malics Georgina zárt 29,63 hibaponttal, míg a harmadik Kovácsné Kiss Szabina lett, aki a Sárvíz Völgye BLSE-t képviselte.

Szép mezőny gyűlt össze Sárszentágotán

Fotó: Szent Ágota LE

– Az egyesfogatok után volt a hivatalos megnyitónk, ahol Sebestyén Zoltán polgármester úr köszöntötte a vendégeket, majd Bognár Károly atya mondott beszédet ami után megszentelte a lovakat, a hajtóikat és a pályát is. Ez az elmúlt években már hagyomány nálunk – folytatta a szervező.

A program java ezután jött a kettesfogatokkal. Az akadályhajtásban ahogy az elmúlt fordulókban úgy ezúttal is tarolt a Semjén-család. Id. Semjén Attila három hibaponttal és jobb időeredménnyel szerezte meg az első helyet, míg fia Semjén Attila a harmadik lett 3,7 hibaponttal. Kettejük közt zárt a második helyen Kovács Tibor a Vihar LE versenyzője csupán rosszabb időeredménye miatt.

Az akadályhajtás után következhetett a vadászhajtás, amiben szintén id. Semjén Attila végzett az első helyen, Kovács Tibor lett a második, Semjén Attila pedig a harmadik.

A vidéki versenyzők mellett a hazaiak is remekeltek, hiszen Vadócz Zsolt, a Szent Ágota LE elnöke az ötödik helyen zárt a vadászhajtásban, míg Hufnágel József az akadályhajtásban lett a hatodik. Ennek köszönhetően két kupát otthon tartottak a hazai hajtók.