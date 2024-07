Így járt most Fehérvár büszkesége, a Hydro Fehérvár AV19 jégkorong-csapata is.

A Hockey Archives immár hagyományosan, idén is közzétette aktuális, európai klubrangsorát. Ami számunkra a legfontosabb, hogy a tavaly még csak a 113. helyet elfoglaló Hydro Fehérvár AV19 az idei esztendőben megérkezett a legjobb százba. A csapat 16 helyet javítva most a 97. helyen áll a ranglistán, amelyen akadtak komoly változások, és nem is a fehérváriaké a legnagyobb előrelépés.

A tavalyi első svéd Växjö négy helyet rontva most csak az ötödik, helyét egy másik svéd együttes, a Skellefteå AIK vette át. Tehát a Volán a CHL-ben (Champions Hockey League), azaz a Bajnokok Ligájában a lista szerinti legjobb csapathoz látogat majd október 8-án. A második a nyolc helyet javító cseh Pardubice – akikkel szeptember 5-én játszik idegenben a csapat, szintén a CHL-ben –, míg a harmadik helyre a 22 pozíciót előrenyomuló svájci ZSC Lions ugrott fel.

A legjobbak között most 4. Metallurg Magnyitogorszk 28 helyett javított tavalyhoz képest, de hatalmasat ugrott a 9. Eisbären Berlin (+63) és a 14. Lausenne HC (+54) is. Utóbbi szeptember 14-én az Alba Arénában lép jégre a Volán ellen a Bajnokok Ligájában.

A legjobb tíz csapat között négy svéd, két cseh, egy-egy svájci, orosz, német és finn csapat szerepel. A listán további egy magyar csapat szerepel, az FTC-Telekom a 239. pozíciót foglalja el.