A Venice Beach Girls már pénteken nekilátott a Lupa Beachen rendezett strandkézilabda EBT (European Beach Handball Tour) tornának, öt csoportmeccséből kettőt is letudva. Szombaton pedig az Alba ellen kezdtek, tehát igazi vármegyei rangadó nyitotta a napot, ahol a gárdonyiak bizonyultak jobbnak 2-0-ra (22-16, 30-24). A fehérváriaknál ketten is 8 pontot szereztek (Gulyás Liza és Szabó Gréta), négyen pedig 6 pontot szorgoskodtak össze (Forgács Viktória, Katus Veronika, Kiss Dorka és Panczák Petra). Gárdonyi oldalon Sárvári Krisztina és Konkoly Kata 14-14, Gaál Dorina 12 pontot szerzett.

A folytatásban a Venice Beach Girls az Olaszországból érkezett Blue Team F ellen viszont kikapott 2-0-ra (10-20, 16-19), Sárvári Krisztina, Bernáth Réka és Gaál Dorina voltak a legjobb pontszerzők 6-6 ponttal. Ezzel a zárómérkőzésen a DESZ-épek Sportegyesület ellen nem kevesebb volt a tét, mint a pozitív mérleg. A lányok nem nagyon idegeskedték el, és újabb 2-0-s (24-16, 16-13) diadallal három győzelemmel és két vereséggel masíroztak a legjobb nyolc közé. Ezen a meccsen Gaál Dorina egymaga 28 ponttal zárt. Vasárnap az egyenes kieséses szakaszban az eddig négy sikert és egy vereséget számláló Lady Bugs csapata lesz a Venice Beach Girls ellenfele.

Az Alba a gárdonyiak elleni vereséggel nyitotta a szombati napot, majd a Bajos csajok ellen folytatta, ahol szettet lopott, de így is vereséget szenvedett 2-1-re (15-14, 20-21, 2-6), Forgács Viktória 12, és Panczák Petra 10 pontja ellenére is. Hasonló forgatókönyvvel zajlott az OVB BG Salgó elleni csata is, újra 1-2 a végeredmény (14-24, 23-22, 5-8). Ezúttal Kiss Dorka (12), Forgács Viktória (10) vitte a prímet, tőlük nem sokkal lemaradva Panczák Petra (9) volt még a legjobb pontszerző. A negyedik meccsükön az olasz Blue Team F 2-0-ra verte a fehérváriakat (14-15, 10-18), majd a DESZ-épek Sportegyesület ellen megszerezték az első sikerüket is ezen a hétvégén, szétlövésben 2-1-re diadalmaskodva (24-22, 14-24, 9-6), nem kis mértékben Forgács Viktória 22 pontjának köszönhetően. Az Alba így vasárnap a 9-13. helyért küzdhet, ahol a lengyel KS AZS AWF Warsawa lesz az ellenfelük.