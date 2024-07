A magyar versenyvitorlázó kevéssel a legendás balatoni kihívás előtt jelentette be, hogy ha valaki sikeresen teljesíti az idei, sorrendben 56. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjat – amelynek mezőnye vasárnap haladt át a képzeletbeli célvonalon –, és jelentkezett a sorsolásra, esélyes arra, hogy ott legyen a franciaországi Lorient közeléből induló Défi Azimut Race-en. A lehetőség nem volt mindennapi, hiszen a szerencsés sportember a világ legjobbjaival találkozhat és versenyezhet majd együtt a New Europe fedélzetén, ráadásul még a kikötőbe való utazás költségeit is Weöres Szabolcs csapata állja. A sorsolást a Kékszalag díjkiosztóján rendezték meg, ahol kiderült: Almási Zsoltra mosolygott rá Fortuna istennő.

„Gratulálunk Zsoltnak és kívánunk neki fantasztikus élményeket és sok sikert a versenyen! Elismerésünk minden versenyzőnek, akik végigmentek a Kékszalagon és köszönjük azoknak, akik részt vettek a nyereményjátékban. Ne feledjétek, hogy az igazi nyertesek mindazok, akik megélik a vitorlázás örömét és kihívásait”, üzente Weöres Szabolcs és csapata a sorsolást követően.

A szerencsés vitorlázónak biztosan felejthetetlen élményben lesz része a New Europe fedélzetén

Fotó: Szabi Ocean Race

Szabolcs a közelmúltban már bebiztosította indulását a Vendée Globe-on, a New York Vendée viadalon begyűjtötte az ahhoz még szükséges tengeri mérföldeket. Egymást követően kilenc nagy versenyen bizonyította kitartását és felkészültségét a világ tengerein, a Défi Azimut Race már csak amolyan ráadás lesz. A kiváló hajós Fa Nándor nyomdokaiba lépve és mentoráltjaként második magyarként indul majd el a vitorlázás Everestjének is nevezett Vendée Globe-on, a legnehezebbnek számító sportversenyen, amelyen a résztvevőknek egyedül, külső segítség és kikötés nélkül kell körbe hajózniuk a bolygót. A tizedik Vendée Globe november 10-én rajtol Les Sables d’ Olonne-ból.