Hozott a klub egy bölcs döntést, mi volt ennek a háttere, függetlenül attól, hogy egyik legjobb idénye volt a csapatnak a tavalyi?

- Az igazi indoka annak, hogy nem indulunk, hogy az egyéves megállapodásunk lejárt a Bicskei TC csapatával. A mögöttünk hagyott szezonban a bicskeiek lehetőséget akartak adni a fiataloknak, akiket játékban akartak tartani. Más kérdés, hogy sok játékost nem kaptunk, teljesen új csapatot kellett építenünk, többségében mi labdarúgóink adták a magot, melléjük pedig érkeztek még Csákvárról - többek között a vezetőedző, Mikhail Stiven is. Maga a Bicske gesztorként szerepelt, a döntésük elsősorban finanszírozási okokra vezethető vissza, ők minden erőforrásukkal az NB III-as csapatra koncentrálnak a továbbiakban. Ezek után a mi részünkről racionális lépés született, mert mi eddig is vékony jégen táncoltunk létszámban, és a csapat finanszírozásában is a többiekhez képest a tabella alján voltunk.

Négy évet töltött a megyei I. osztályban a gárda, az első idényben lógott ki a mezőnyből, de utána semmi kivetnivaló nem volt a szereplésében, hogy látta?

- Az első, 2020-2021-es évünk nagyon nehéz volt, a Covid időszak és a félbeszakadt bajnokság után döntöttünk úgy, hogy 30 év után bevállaljuk a megyei első osztályt. Nekünk azért voltak tradícióink, a 80-as években nagyon jó futballcsapat volt a Mányon. Akkor egy idősebb csapatunk volt, melyből nagyon sokan visszavonultak, úgy döntöttek, hogy a magasabb osztályt nem vállalják. A második évünkben már érkeztek fiatalok, valamelyest stabilizálódott a helyzetünk (9. hely - a szerk.), majd a harmadik idényben erőnkhöz és lehetőségeinkhez képest teljesítettünk (13. hely). Tavaly azért volt szükséges, hogy kooperáljunk a Bicskével, mert nekik sem ment külön, és nekünk sem a megyei élvonalban. Kipróbáltuk, nem volt veszíteni valónk, és nem is veszítettünk vele semmit. Az azonban látszik, hogy önállóan kell, hogy megméressük magunkat.

Fotó: A klub

A második vonalban indulnak, tényleg ennyire erőn felüli lett volna az első osztály, és ez anyagilag nem lesz annyira megterhelő?

- Ez egy egészséges folyamat része, nem is feltétlenül az anyagi kérdés volt itt a legfőbb probléma, hanem inkább az, hogy nem volt nekünk alulról merítési lehetőségünk. Mivel a játékosaink a Bicskéhez igazoltak, innentől kezdve nem volt mozgásterünk. Ezt a mozgásteret hiányoltuk, felülről nem kaptunk minőségi játékosokat, alulról pedig nem tudtunk belehúzni, mert az egy másik klub volt. A Mányi TK versenyeztetett csapatot a vármegyei másodosztályban Mány II.-Csabdi néven, ezt most meghagytuk, ők az ősszel induló idényben a harmadik vonalban indulnak, és így lehetőség van arra, hogy a játékosok vissza, vagy fel játszanak. A lényeg az, hogy a vármegyei másod és harmadosztályban is tudnak pályára lépni a játékosok, és így tudunk egymásnak segíteni. Az biztos, hogy a másodosztályban meghatározóak leszünk.