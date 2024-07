A 23 éves, ám tapasztalt és igen ponterős finn utánpótlás-válogatott center nem nagy világjáró, ezidáig csakis hazájában, Finnországban száguldozott a jégen. 2020 és 2022 között 43 Liiga-meccset vívott a HPK mezében, ahol ráadásként két két BL-találkozón is jégre lépett. A legutóbbi két szezonban a KOOVEE szerepelt, de a székesfehérváriakhoz a korábbi KHL-csapattól, az önmagát a finn másodosztályból visszaépíteni kívánó Jokerittől érkezik. Hakanen a pályafutása 154 másodosztályú összecsapása során 33 gólt lőtt és 56 gólpasszt jegyzett. A finn légiós a FEHA19 harmadik új külföldi játékosa.

A 23 éves csatár korosztálya azon kevés játékosa közé tartozott, aki az U16, az U17, az U18 és az U20 korosztályban is viselhette a címeres mezt: 56-szoros utánpótlás válogatottnak mondhatja magát. Az Etelä-Pirkanmaan Kiekossa csapatában kezdett jégkorongozni, majd nyolc évesen a Kiekko-Ahmaan együttese igazolta át, ahol a 2013/14-es idényben a klub az év utánpótlásjátékosának választotta. Rögtön felfigyelt rá Finnország egyik büszkesége, a HPK, így a 2015/16-os szezontól már az ő mezükben riogatta az ellenfeleket. Minden korosztályban a legponterősebb játékosok közé tartozott, 2019/20-ban ő lett a juniorok házi pontkirálya. Mindössze 19 esztendősen be is mutatkozhatott a felnőtt csapatban, ráadásul a Bajnokok Ligájában. A felnőtt jégkorongba a HPK partnercsapatában, az FPS-ben kóstolhatott bele a 2020/21-es idényben, majd 15 találkozót követően visszahívta a HPK, a finn élvonalban 2020. december 30-án mutatkozott be, majd hamarosan megszerezte első gólját is.

Első finn élvonalbeli szezonjában 31 fellépésén újoncként 5 gólt és 2 asszisztot írtak a neve mellé, a következő kiírásban 12 mérkőzés jutott neki az első osztályban a HPK keretében, mindeközben a másodosztályú FPS kölcsönjátékosaként gyűjthette a felnőtt mezőnyben a tapasztalatokat, ahol 37 meccsen 25 pontot szorgoskodott össze. 2022 nyarán a KOOVEE szerződésajánlatára bólintott rá, két idény alatt 89 találkozón 54 pontot jegyzett, és 2022/23-ban a rájátszás házi gólkirálya lett. Idén tavasszal a playoffra a legendás neves Jokerit Helsinki igazolta le, 13 fellépésén 5 ponttal segítette a nagy múltú együttest.