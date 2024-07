Eredmények: Fejér vármegyei öregfiúk-válogatott–Zalai Főnix 3-2, Szatmári Főnix–Zempléni Főnix 6-2, Fejér vármegyei öregfiúk-válogatott–Szatmári Főnix 3-2, Zalai Főnix–Zempléni Főnix 2-2, Fejér vármegyei öregfiúk-válogatott–Zempléni Főnix 4-4, Szatmári Főnix–Zalai Főnix 3-2.

-Az igazság az, mostanság kevesebbet kispályázom, havonta két-három alkalommal jövünk össze a cimborákkal, rendszertelenül – jegyezte meg a győztes csapat egyik legjobbja, Csucsánszky Zoltán. - Mindig jó érzés régi barátokkal, ismerősökkel találkozni, így volt ezúttal is. Nemes célt szolgál a kezdeményezés, olyan települések szerepelnek, ahol újraéledt a korábban sikeres, aztán megszűnt futballcsapat. Aki a futballban él, annak megható ilyen eseményeken pályára lépni. Sukorón három évtizede mesés létesítmény és kiváló megyei első osztályú csapat volt. Pályára nem léptem itt, azonban a létesítményben sokszor jártam, barátokkal gyakran néztünk itt meccseket, sok fehérvári játszott a helyi gárdában. A környezet ma is extra a tóparton, remélem, hogy a közeli, vagy távoli jövőben nem csak kispályás, hanem nagypályás foci is lesz újra a településen. A tornát ezúttal hét ponttal, megérdemelten nyertük. Mindig mondom a társaimnak, az eredmény másodlagos, csak az a lényeg, hogy mi győzzünk… Telek mellett Dvéri Zsolttal is együtt kergettük most a labdát, Drazséval anno együtt nem futballoztam, ő más korosztályt képvisel. Azonban edzője voltam a Vidiben, amikor Disztl László segítőjeként dolgoztam.