Az elnök, Rapali Zsolt azt mondja, mozgalmas fél évtized van mögöttük. Feketehegyi családok ötlete nyomán jött létre a sport és szabadidős egyesületet, a klub első embere az első körben az alapításnál segédkezett, majd titkárként dolgozott, valamint a fia atletizált az egyesületben.

- Egy csapattal indultunk, tizenöt fővel, az alapítok és a barátok gyerekeivel, hat évvel ezelőtt. Három éve léptünk nagyot előre, Venczel Viktor csatlakozott hozzánk edzőként, évről évre megdupláztuk sportolóink számát, szájhagyomány útján bővültünk, most ott tartunk, hogy U7-től U16-ig vannak csapataink, U13-tól nagypályás együtteseket nevezünk a nagypályás bajnokságokba, az alsóbb korosztályaink a Bozsik-programban bizonyíthatnak. A kispályás labdarúgás nem okoz gondot, Feketehegyen, a Bébic utcai, műfüves létesítményben edz az U7-es és U9-es gárda, a nagypályás csapatok pedig a partneregyesületek létesítményeiben készülnek, döntően Pátkán, a helyi klubbal remek kapcsolatot ápolunk. Jelenleg 100, igazolt labdarúgóval rendelkezünk, a duplázás nyilván már nem kivitelezhető, a cél az, hogy évente 20-30 fővel emeljük a létszámot.

A feketehegyiek nem csak Fejérben, Veszprém vármegyében is indítanak futsal csapatokat, akadnak korosztályok, amelyek csak itt, a másik évfolyam pedig amott szerepel tornarendszerben.

- A szomszédos megyében való szereplés nyilván komolyabb költségekkel, több utazással jár, de ezt vállaltuk és egy így teszünk a későbbiekben is, hogy játékosaink megfelelő terhelést kapjanak, tétmeccseken bizonyíthassanak. A nagypályás foci is fontos nekünk, de a nagyobb egyesületetekkel nem tudunk, nem is akarunk versenyezni, nevelő egyesület vagyunk, az elmúlt három évben tizenhat gyerekünk igazolt magasabb osztályban szereplő klubokhoz, például a Fehérvár FC-hez, a Főnixhez, amire büszkék vagyunk. Kispályán két, egy idősebb és egy fiatalabb, feketehegyi gárdánk szerepelt az Alba Ligában is, azonban a folytatásban a futsalt tekintjük kiugrási lehetőségnek. Egyik gárdánk ötödik, a másik ezüstérmes lett harmadosztályú csoportjában, a fehérvári bajnokságban, utóbbiak alkotják majd futsalos csapatunkat, amely ősztől az NB III-ban szerepel. Felnőtt csapatot is neveztünk a megyei harmadosztályban, augusztus 4-én, Csór ellen a Fejér Vármegyei Kupában mutatkozik be ezen együttesünk, valamint öregfiúk gárdát is neveztünk a bajnokságba.