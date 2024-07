Major Dávid fiatal kora ellenére már komoly múlttal rendelkezik a kézilabdában.

– Székesfehérváron a Tóvárosi Általános Iskola sporttagozatára jártam, ahol párhuzamosan jártam kosárlabda- és kézilabdaedzésekre is, majd utóbbi mellett maradtam. Kipróbálhattam magam a balatonfüredi akadémián, ezután visszajöttem Székesfehérvárra, ahol az akkori felnőtt NB I/B-s csapatban is lehetőséget kaptam. Amikor megkezdtem edzői tanulmányaimat a Testnevelési Egyetemen, az NB II-es egyetemi csapatba igazoltam. 3 év után egy újabb NB I/B-s lehetőséget kaptam Vecsésen, ahol fél év után egy komolyabb sérülés miatt ért véget a játékos-pályafutásom. Habár nem zárom ki, hogy egyszer játékosként visszatérek a pályára, de jelenleg az edzői munkámat helyezem előtérbe.

És már ebben sem „null kilométeres” a szakember.

– Gárdonyban kaptam életem első saját csapatát két éve, az akkori U10-es korosztályt, akikkel a mai napig együtt dolgozunk, mellettük a megyei csapatot is vezettem a tavalyi szezonban. Az idei évben nagy lehetőséget kaptam, hogy én irányíthatom a csapatot, amely egyben nehéz feladat és kihívás, de bízom abban, hogy egy sikeres szezon előtt állunk. Edzőként a legfontosabbnak az elvégzett edzésmunkát tartom, hiszek benne, hogy a kemény munka mindig kifizetődik. Elsősorban egy stabil védekezést szeretnék kialakítani, amelyből több lehetőség nyílik a rendezetlen védelem elleni befejezésekre. Támadásban, úgy gondolom, az egy egy elleni szituációk lesznek az erősségeink, illetve a beállókkal való páros kapcsolatok. Az érkezők egy részét személyesen is ismertem, de mindenkit láttam már játszani, ez alapján úgy gondolom, hogy illenek majd a játékrendszerünkbe. Az első hét tapasztalatai alapján mindenkit lelkesnek és elszántnak látok, jó volt a munkamorál, a játékosok és a stáb is izgatottan várja már az előttünk álló szezont.

A szakmai munkában a kapusokkal továbbra is Irina Shirina dolgozik, az erőnléti felkészítésért pedig Major Csongor felel, mellettük két gyúró, Cserny Csaba és Mészöly Emil lesz a lányok segítségére. A csapat idei célja a stabil bennmaradás az NB I/B-ben, illetve a felzárkózás a középmezőnyhöz.