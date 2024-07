17 nappal a párizsi olimpia rajtja előtt a nyári játékok főpróbájaként tekint sok világhírű atléta a július 9-i Gyulai Memorialra. 47 ország sportolója verseng a Bregyó közi Regionális Atlétikai Központban, ahol immár 11. alkalommal gyülekezik az immár világszínvonalú egynapos atlétikaverseny mezőnye.

Mészáros Attila, Deutsch Péter és Spiriev Attila (b-j) a Gyulai Memorial felvezető sajtótájékoztatóján

Fotó: Fehér Gábor

- Székesfehérvár közössége nevében hálásak lehetünk, hogy júliusban városunkra figyelhet a világ atlétikatársadalma. Matematikailag ki nem szorozható marketing értéket jelent ez nekünk - fogalmazott a viadalt felvezető sajtótájékoztatón Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere.

- Vannak állandó kapcsolatok az életben, a sportok királynője és a királyok városának frigye is ilyen, megbonthatatlan kapcsolat - vélekedett Deutsch Péter, a szervezőbizottság elnöke. - A régió kiemelkedően legjobb színvonalú versenye, a világon nem lehet szó nélkül elmenni az eredményessége mellett sem.

Spiriev Attila sportigazgató elmondta, hogy az előzetesen bejelentett sztárok közül egyedül a 110 méteres gátfutásra nevező, s a legutóbbi három világbajnokságot megnyerő amerikai Grant Holloway nem vesz részt a versenyen. A karibi térségben pusztató hurrikán szólt közbe.

A Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj így sem szenved hiányt csillagokból.

Női 100 méter gáton a Puerto Ricó-i olimpiai bajnok, Jasmine Camacho-Quinn mellett a bahamai Devynne Charlton, valamint az immár három gyermekes anyuka, az amerikai Nia Ali és az Eb-ezüstérmes Kozák Luca is rajthoz áll.

Férfi 100 méteren ott lesz a mezőnyben a háromszoros Memorial-győztes, dél-afrikai Akani Simbine, a tavalyi vb-ezüstérmes botswanai Letsile Tebogo, valamint a világ jelenlegi leggyorsabb embere, a 9.77-es idővel rendelkező jamaicai Kishane Thompson.

Kalapácsvetésben a kétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes Halász Bence a tavalyi világbajnok kanadai Ethan Katzberggel, a lengyel olimpiai bajnok Wojciech Nowickivel és a szintén lengyel Pawel Fajdekkel mérheti össze erejét.

Távolugrásban a görög olimpiai, világ- és Európa-bajnok, Miltiadesz Tentoglu három jamaicai klasszissal viaskodik majd, hiszen itt lesz a 2019-ben világbajnok Tajay Gayle, a tavalyi budapesti vb-n ezüstérmes Wayne Pinnock és az idei glasgow-i fedettpályás vb-n harmadik Carey McLeod is.

A diszkoszvetők között a világcsúcstartó litván Mykolas Alekna, a 2022-es világbajnok szlovén Kristjan Ceh, valamint a legutóbbi olimpián aranyérmes svéd Daniel Stahl is összecsap.

Súlylökésben az olaszok újdonsült Európa-bajnoka, Leonardo Fabbri és a 2017-ben Londonban vb-címet nyert, új-zélandi Tom Walsh is dobókörbe áll.

Visszatér a fehérvári közönségkedvenc, az olimpiai-, világ- és Európa-bajnok olasz magasugró, Gianmarco Tamberi.

400 méteren újra rajthoz áll Székesfehérváron a verseny csúcstartója, a tokiói olimpia bajnoka, világbajnok, ötszörös Gyulai Memorial-győztes, bahamai Steven Gardiner, vele mérheti össze gyorsaságát az országos csúcstartó, fedettpályás vb-ötödik Molnár Attila.

A nemzetközi szövetség kontinentális sorozatába tartozó, arany besorolású versenyen a magyarok közül rajthoz áll még a 100 és 200 méteren hazai rekorder Takács Boglárka, aki 200-on összecsaphat a fedettpályás világbajnok, Saint Lucia-i Julian Alfreddel és a jamaicai olimpiai bajnok Shericka Jacksonnal.