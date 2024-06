A hosszabbításba torkolló negyeddöntő Izland ellen kevesebb mint 24 órája ért véget, a magyar lányoknak pedig máris a szintén veretlen hollandok ellen kellett bizonyítaniuk.

Ez a fáradtság pedig tetten érhető volt a játékunkon, kicsit tompák voltak a lányok. A félidő közepéig így is sikerült tartani a lépést a hollandokkal, de az átlövésekkel szemben határozatlanul védekeztünk, így szinte kényük kedvük szerint tüzelhettek. Annak ellenére, hogy mindössze négy holland játékos talált a kapuba az első félidőben, még így is három gólos előnyt harcoltak ki a szünetre a németalföldiek, 15-12.

A fordulás után hét percig mindössze csak egyszer találtak a be a hollandok, tehát a védekezés kezdett összeállni, de még mindig csak üldöztük az ellenfelet, nem sikerült egyenlíteni sem. Ez végül tíz perccel a vége előtt, 21-21-nél nagy nehezen összejött, köszönhetően annak, hogy a kapuban Zaj Klára is sorra fogdosta a lövéseket. Ezt a jó szokását a folytatásban is megtartotta, sikerült elhúznunk három góllal, a percek pedig szépen lassan pörögtek. A különbség pedig csak tovább nőtt, a végén még az is belefért, hogy az utolsó két gólt a hollandok szerezzék, így is simán nyertek a lányok 28-24-re.

Faragó Lea hat, Kovács Anikót öt góllal, Zaj Klára pedig tíz védéssel járult hozzá a sikerhez. Az Alba Fehérvár KC beállósa, Kövér Luca két gólt rámolt be.

A magyarok ellenfele Franciaország vagy Dánia lesz a vasárnapi döntőben.

A mieink egymás után harmadszor játszanak döntőt az U20-as vb-n: 2018-ban aranyérmesek lettek – a 2020-as torna a koronavírus-járvány miatt elmaradt –, 2022-ben ezüstérmesek lettek.

U20-as női kézilabda-vb, Szkopje, elődöntő

Magyarország – Hollandia 28-24 (12-15)