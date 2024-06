Újabb sztárok érkezését jelentették be a Gyulai Memorial szervezői. Az olimpiai bajnok Jasmine Camacho-Quinn méltó ellenfeleket kap, hiszen a hölgyek 100 méteres gátfutó számában harcba száll a bahamai Devynne Charlton is. A fedettpályás világbajnokságon 7.65 mp-es világrekorddal lett aranyérmes, 100 gáton, szabadtéren pedig a budapesti vb-n futotta élete legjobbját (12.44). Ugyancsak a 100 gátas női mezőnyt erősíti Nia Ali, a háromgyermekes amerikai anyuka. 2019-ben, Dohában világbajnok lett, nem mellesleg 12.30-at is tud repeszteni.

Devynne Charlton a bitang erős női 100 gáton indul

Forrás: World Athletics

A férfiak 100 méteres sprintszámában a Dél-afrikai klasszis, Akani Simbine tekintélyt parancsoló eredményekkel rendelkezik. Háromszoros Memorial-győztes, ráadásul 2021-ben pályacsúcsot futott, a 9.84 másodperces egyéni rekordjánál még senki sem futotta le gyorsabban a 100 métert a Bregyóban.

Akani Simbine akár negyedszer is a leggyorsabb lehet a Bregyóban

Fotó: Michael Steele / Forrás: Getty Images

Kalapácsvetésben megint a világ krémje feszül egymásnak. A kétszeres Eb-ezüstérmes Halász Bence ellenfele lesz többek között a világbajnok kanadai, Ethan Katzberg, az olimpiai bajnok lengyel, Wojciech Nowicki, és a verseny csúcstartója, a négyszeres Memorial-győztes Pawel Fajdek is.

Az már korábban kiderült, hogy a hazaiak közül itt lesz a Memorialon a 400 méter országos csúcstartója, az idei fedettpályás vb ötödik helyezettje, Molnár Attila. A nőknél 100 méter gáton a 2022-ben az év legjobb női sportolójának választott, Eb-ezüstérmes Kozák Luca is rajthoz áll, és várhatóan a világ legjobbjai ellen versenyezhet majd a 100 és 200 méteren magyar csúcstartó, U23-as Eb-ezüstérmes Takács Boglárka - aki szinte hazai pályán versenyezhet, hiszen az ARAK kötelékében nevelkedett.