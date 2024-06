Kiválóan kezdődött Vértes Nátán "nyaralása" az ausztrál jégkorong-bajnokságban, a félprofi AIHL-be.

Vértes a héten lett a Perth Thunder játékosa lett, és hétvégén már be is mutatkozott új csapatában. Nem is rosszul. Az első harmadban, 5:09-nél már be is köszönt az Adelaide kapujába, a játékos-edző Ben Breault passzát váltvs gólra.

A fehérvári tehetség aztán 2-2 után a shootoutban is remekelt, a hat próbálkozó közül egyedül az ő büntetője volt jó, így az ő rávezetésével 3-2-re nyert a Perth.

Vasárnap megint az Adelaide volt az ellenfél (az április közepétől augusztus elejéig tartó alapszakaszban minden hétvégén, szombaton és vasárnap van forduló, mindkét nap ugyanazon csapat ellen lépnek jégre). A folytatás már nem sikerült ilyen jól, az Adelaide 3-1-re nyert, Vértes ugyan jégre lépett, de nem szerzett pontot. Ahogy az elsőn, úgy a második meccsén egy kisbüntetése volt. A Thunder a konferenciában, és az összetett pontvadászatban is a harmadik helyen áll, ami playoffot ér.