Nem vicc, Vértes Nátán az ausztrál élvonalbeli bajnokságban szereplő Perth Thunder csapatánál folytatja karrierjét. Az ausztrál csapat a közösségi felületén számolt be a legfrissebb igazolásáról, amelyben a szurkolóinak mutatta be a magyar válogatott játékost. A 24 éves csatár Fehérváron barátkozott meg a sportággal, nem is rosszul, hiszen 2018-ban a finn HPK csapatához igazolt, ahol az U18-as és az U20-as csapatban is játszott.

Az ausztrál klub megemlíti azt is, hogy játszott az NAHL-es Aberdeen Wings, majd az NCAA-s University of Alaska-Fairbanks csapataiban. 2017 óta korosztályos, majd felnőtt válogatott, 2019-ben az U20-as válogatottban harmadik, majd feljutást érő első helyet ünnepelt, utóbbi alkalommal 6+4-gyel zárta a vb-t. 2018-ban az év legjobb junior játékosa, majd 2023-ban az év újonca lett. 2022-ben visszatért Fehérvárra és két szezont húzott le az ICEHL-ben, a legutóbbi idényben az Erste Ligában is játszott.

A jelenleg tízcsapatos ausztrál hokibajnokság, az AIHL 2000-ben indult, Vértes új csapata a Perth 2010-ben alakult és két évvel később csatlakozott a ligához, és a 2019-es szezonban érte el eddigi legjobb eredményét, amikor nagydöntőt vívott a Sydney Bearsszel, ahol alulmaradt. A klub eddigi története során hat alkalommal került elődöntőbe, ahogyan a legutóbbi idényben is. A mostani alapszakaszban, 16 meccs után a harmadik helyen áll a Melbourne Ice és a Sydney Bears mögött.

Az ausztrálok közösségi oldalukon kiemelték, hogy Vértes Nátán kivételes gyorsaságáról és arról is ismert, hogy képes nagy nyomás alatt is gólt ütni. Mozgékonysága és precizitása félelmetes. A 2016-os ifjúsági olimpián megnyerte a lövéspontossági versenyt. Igazi gólvadász.