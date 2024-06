Major Dávid vezetőedző – aki ősztől a Gárdony-Pázmánd NKK teremkézilabda-csapatánál is hasonló tisztséget tölt be – a hétvége tapasztalatairól beszélt.

– Idén egyszer már április végén, május elején szerepeltünk Horvátországban egy hasonló nemzetközi tornán. Most szintén az EBT (European Beach Handball Tour) egyik állomására utaztunk Szencbe. Ez is olyan elven működik, mint a magyar bajnokság, pontokat gyűjtesz a tornán elért végső helyezéseddel. De mivel rengeteg tornát rendeznek, értelemszerűen nem mindegyik egyforma erősségű, így a csapatok rangsorolása, a végső helyezésed, és a torna erőssége alapján kapsz végpontokat. Az EBT Finalsbe a legjobb és legerősebb 12 csapat jut, Európa legjobbjai. Azt nem állítom, hogy idén ebben benne leszünk, de hosszú távon nyilván ez a cél. Idén még csak tapogatózunk.

Ennek ellenére a mostani hétvége nem sikerült rosszul.

– Volt öt csoportmeccsünk, mindet 2-0-ra nyertük. Az elődöntőben a horvát U16-os válogatottat győztük le szétlövésben, majd a döntőben a szlovák felnőttválogatottat szintén szétlövésben. Ők például tavaly az Európa-bajnokságon, szinte ugyanezzel a kerettel vettek részt. Bátran kijelenhetem, hogy egy viszonylag erős, jó pontszámú tornára tudtunk kiutazni. Persze itt a költségek is közbeszólnak, hiszen olcsóbb kiutazni ide a szomszédba, mint mondjuk Spanyolországba. De nagyon fontos számunkra a jövő szempontjából, hogy ilyen nemzetközi megmérettetésekre tudjunk utazni.

Persze emellett az országos bajnokság sem szurolhat háttérbe.

– A hazai bajnokságban és az EBT-ben is a három legjobb pontszámú hétvége adódik össze. Tehát ott lehetsz akár tíz tornán is, de akkor is csak a legjobb három számít. Az országos bajnokságon csak az a lényeg a selejtezőkben, hogy bejussunk az országos döntőbe. Mindegy milyen helyen, mert úgyis ott fog eldőlni a végső helyezés. Most hétvégén jön a Magyar Kupa Hajdúnánáson, aztán az ob következő helyszíne a Lupa Beach, ami magyarországi EBT forduló, tehát oda biztosan megyünk, majd Balatonboglár ami szintén EBT-s helyszín. Balatonakarattya nekünk kimarad, pihenünk, de a többi hazai helyszínen úgy tervezzük, hogy ott leszünk. Külföldre idén többet nem tervezünk menni.

A nagy kérdés pedig az, hogy az új agárdi komplexum mikor kapcsolódhat be a nemzetközi vérkeringésbe.

– Természetesen már szóba került, hogy ide kéne hozni egy EBT-tornát. Én részemről a külföldi tornákat ilyen szemmel is nézem mikor ott vagyunk. Hol, mi működik jól. A tornákat az alapján is osztályozzák például, hogy van -e All Star meccs nőknek és férfiaknak, mekkora a lelátó, van -e tévéközvetítés, és így tovább. Ezekből adódik össze a torna összpontszáma. Mindenki azon dolgozik, Bíró Tamással az élen, hogy ha ilyen tornát rendezünk, akkor az tökéletes legyen.